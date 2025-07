La Gran Feria de Valencia llega a su ecuador con carteles de “entradas agotadas”

El sábado por la tarde, la ciudad se convierte en un escenario múltiple con motivo de ‘La Gran Nit’ en el que se ofrecerán distintas propuestas en espacios diferentes: talleres de circo, desfile y espectáculos en el Parc Central (desde las 18:00h a 20:30 h); Piter Pardo, magia familiar en la plaza de la Virgen (18:00h); las aventuras de los Trotamundos en la plaza de la Reina (18:45h la pieza “Gisela. Una historia encantada”, en la plaza del Patriarca y un concierto de jazz en el pabellón deportivo de l’Oliveral, éstos tres a las 19:00 horas.

“La programación de la Gran Nit de Juliol ofrece una amplia diversidad de propuestas y estilos, pensados para todos los públicos y edades. A lo largo de toda la tarde y la noche, Valencia se transforma en un gran escenario cultural y festivo que refleja la esencia de los valencianos, quienes disfrutamos del arte en la calle con celebraciones al aire libre y gratuitas”, ha detallado la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil.

Más tarde, a las 20:00h, en la plaza Redonda se podrá disfrutar de la propuesta titulada “Música a la luz de las velas” y, a la misma hora, la actuación del DJ Carnavalia en Massarrojos. A las 20:30 horas habrá un espectáculo de folklore valenciano en la plaza de la Virgen. Y en la plaza del Patriarca, a las 21:30 horas comenzará Premier Chic Musique.

Esa misma noche, la Casa Museo del Corpus abrirá sus puertas desde las 20 hasta las 00.00 horas, y ofrecerá visitas guiadas en grupos de 20 personas (no se necesitará inscripción previa). Estas visitas se llevarán a cabo a las 20, 21 y 22 horas.

El 28 Festival de Jazz de València ha organizado la sesión Jazz a les pedanies, con la actuación de Juan Saus & Martina Sabariego Big Band, que presentarán su nuevo proyecto “News from Boston”, a las 21:00h en el polideportivo de Castellar-l´Oliveral. Y en los Conciertos de Viveros se subirá al escenario el autor del tema mundialmente conocido “Despacito”, Luis Fonsi.

Las preselecciones de falleras mayores 2026 continuarán en los jardines del Palau con el sector Patraix (en el pabellón norte, a las 22:30h). Y la jornada, de carácter marcadamente musical, incluirá también el musical “Rafaella”, a las 23h en la plaza de la Reina; un espectáculo de variedades en el Forn d’Alcedo; y la propuesta Francisco en concierto, a las 23:30h en la plaza de la Virgen.

El cierre del sábado festivo tendrá como broche de oro el espectáculo pirotécnico del festival Els focs de la Fira, que dará comienzo a las 23:59h, a cargo de Pirotecnia Vulcano, organizado por la Concejalía de Fallas, en el tramo XIV del cauce del Túria (delante de l’Hemisfèric), tras el cual se ofrecerá el espectáculo “La movida valenciana” en la plaza del Ayuntamiento.

Domingo: Someone Somewhere in Summertime

El cartel de “entradas agotadas” para el concierto de Simple Minds protagoniza la programación del domingo día 20. La legendaria banda escocesa ofrecerá al público valenciano un concierto con sus mejores temas, como Promised You a Miracle, Glittering Prize, Someone Somewhere in Summertime, Waterfront, Alive and Kicking, Sanctify Yourself o Don’t You Forget About Me. El concierto comenzará en los Jardines del Real a las 22:00 horas.

La programación dedicará este día una la programación especial para las pedanías de La Torre y Castellar-l’Oliveral: los niños y niñas y jóvenes podrán disfrutar en La Torre de los talleres organizados por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones a partir de las 19 horas y, posteriormente, de la Pequedisco. También en La Torre se ofrecerá, a las 21:30 horas, el espectáculo Abbamanía. Y en el polideportivo de Castellar-l’Oliveral, el Palau de la Música ha organizado el concierto del Latinswing Sextet, previsto para las a las 21 horas.

Finalmente, las preselecciones para las falleras mayores de València 2026 continuarán en los Jardines del Palau de la Música con el sector Camins al Grau.

Empieza la última semana de la Gran Feria

La semana siguiente, la última ya de la Gran Feria, contará, de nuevo, con la actividad Puesta de sol en l’Albufera (con autobuses lanzadera gratuitos para llegar al lago), organizado por la Concejalía de Devesa – Albufera: lunes, martes y miércoles a las 19:30 horas. El lunes, además, se celebrará la final del campeonato de truc, parchís y dominó, organizador por la Junta Central Fallera, en el pabellón Sur de los Jardines del Palau, a las 20 horas.

El martes, el pabellón Norte de los Jardines del Palau acogerá, a las 19 horas, una nueva sesión de baile para mayores con el “Dúo Brillantina”, que organiza la Concejalía de Fallas, la cual se encarga también del espectáculo Folklore Valenciano, en el mismo pabellón, a las 22 horas. Por su parte, la actuación del Coro AAACEMA, prevista para el martes 22, se traslada al miércoles 23 al Centro del Carmen, a las 19 horas, en un evento organizado en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

De esta forma, la jornada del miércoles 23 de julio, contará con dos propuestas en el barrio de Montolivet: a las 19:00 horas, el clown y malabarista Javi Javichi. Y a las 21:30 horas, el espectáculo “Un beso y una flor. El tributo a la voz eterna”. Ambas propuestas tendrán lugar en la calle de Nino Bravo. Y, como colofón, la Gala de Magia “El escuadrón mágico”, a las 22 horas en el pabellón norte de los Jardines del Palau.