Las jugadoras de la selección, responsables de la decisión de no renovar a Montse Tomé y la elección de Sonia Bermúdez

La entrenadora de España, Montse Tomé, reacciona tras las oportunidades falladas por su equipo durante el partido de semifinales de la UEFA Euro Femenina 2025 en el Stadion Letzigrund de Zúrich, Suiza.

Según informa Isaac Fouto, dentro de la destitución de la seleccionadora española hay dos noticias importantes: el presidente de la RFEF delegó la decisión en Reyes Bellver, quien tomó la decisión de realizar el cambio, y la segunda, que el peso principal de la destitución recae en las futbolistas.

Por otra parte, Andrea Peláez informa que las jugadoras no han tenido el peso que Isaac Fouto aseguraba, y que se enteraron de la decisión al mismo tiempo que la seleccionadora.

Este domingo, el diario 'Marca' informó sobre la no continuidad de Montse Tomé como seleccionadora del equipo nacional femenino absoluto, que concluirá su etapa al frente del banquillo el próximo 31 de agosto, cuando finalice su contrato. La noticia también fue confirmada por Andrea Peláez, quien adelantó que Sonia Bermúdez será su sucesora en el cargo.

Montse tomé destituida como seleccionadora española

Tomé pone fin a casi dos años liderando a la campeona del mundo, a la que ascendió tras la destitución de Jorge Vilda, tras los hechos ocurridos tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y durante su mandato cumplió con varios objetivos.

los agradecimientos de la rfef a la exseleccionadora

La Junta Directiva de la RFEF quiso agradecer "el trabajo, la profesionalidad y la dedicación de Montse Tomé desde distintas responsabilidades durante su etapa como integrante de las selecciones nacionales, y en especial en el tiempo que ocupó el puesto de seleccionadora absoluta".

Montse Tomé se despidió en redes sociales con un emotivo mensaje: "Orgullosa y agradecida de haber formado parte de este equipo, que ha conseguido grandes logros para el fútbol español. Gracias al excelente grupo de futbolistas con las que he crecido a nivel personal, por su enorme talento y por avanzar en los momentos buenos y en los menos buenos. Me voy FELIZ y en PAZ. Se cierra una etapa y, desde ahora, toda mi energía e ilusión están puestas en el futuro, que empieza hoy".