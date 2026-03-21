La Generalitat ya tiene aprobados los 12 días festivos para 2027: consulta todas las fechas

El Pleno del Consell ha dado luz verde al decreto que establece el calendario laboral para el año 2027 en la Comunitat Valenciana. Esta aprobación fija los 12 días festivos inhábiles a efectos laborales, que serán retribuidos y no recuperables, marcando así las jornadas de descanso para los trabajadores de la región.

Los 12 festivos de 2027

El año comenzará con los festivos de Año Nuevo (1 de enero) y la Epifanía del Señor (6 de enero). En marzo, los días festivos serán San José (19 de marzo), el Viernes Santo (26 de marzo) y el Lunes de Pascua (29 de marzo), configurando una de las primeras grandes pausas del año.

La siguiente festividad será el Día del Trabajo el 1 de mayo. Ya en la segunda mitad del año, se celebrará el Día de la Comunitat Valenciana el 9 de octubre, seguido de cerca por la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre.

El calendario de 2027 concluirá con los festivos de Todos los Santos el 1 de noviembre, el Día de la Constitución el 6 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y, finalmente, la Natividad del Señor el 25 de diciembre.

Proceso de aprobación del calendario

La aprobación de este calendario laboral no ha sido un acto unilateral. Antes de recibir la validación definitiva del Pleno del Consell, el decreto ha sido sometido al informe preceptivo previo del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana, garantizando así el consenso con los agentes sociales implicados.