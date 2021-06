Fotur CV lamenta que se prime el ocio no reglado frente al reglado y legal

La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana, Fotur CV, ha lamentado que se prime al ocio no reglado frente al reglado y legal.



Así se han pronunciado tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recursos que habían interpuesto, junto con otras asociaciones empresariales de restauración, ocio y juego contra las últimas medidas de restricción contra la pandemia aprobadas por el Consell.



El TSJCV ha fallado a favor de mantener el cierre a la 1.00 horas en la hostelería y la restauración y a las 2.00 horas en el ocio nocturno, que el sector del ocio y la hostelería pedía ampliar, y que la Generalitat ha acordado para el periodo entre el 8 y el 30 de junio.



Fotur CV ha lamentado que el Tribunal Superior de Justicia valenciano "no haya tenido en cuenta" sus pretensiones y ha considerado que "de alguna forma se prima en ocio no reglado frente al ocio reglado y legal".



"Vamos a esperar a recibir el auto y una vez estudiado, decidiremos lo que mejor convenga a los intereses empresariales", han concluido.