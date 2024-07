Ford Almussafes avanza en la negociación del nuevo ERE: "Habrá acuerdo"

“Habrá acuerdo”. Con ese título, esperanzador, avanza la negociación en el ERE de Ford Almussafes. Posturas muy próximas tras la reunión de hoy para las 626 bajas, incentivada y definitivas. La dirección de la empresa ha presentado una propuesta de acuerdo con unas condiciones muy aproximadas a las pactadas con anterioridad.

Los flecos que quedan por abordar

Ahora bien, desde el sindicato UGT explican que la empresa tiene que valorar que debe igualar la cantidad extra para las bajas incentivadas ofrecidas en los ERE anteriores, es decir, debe alcanzar los 40.000 euros, y no entrar en comparaciones con otras situaciones. También exigen que, de manera subsidiaria, incluir al personal con fecha de nacimiento hasta el año 1971. Algo que "no se puede entender que se hiciera" en el último ERE pactado, y "no se haga ahora que hay menor número de población en la fábrica mayor de 55 años".









Por último, piden el compromiso de incrementar los complementos a la prestación por desempleo a los trabajadores afectados. Recordad en este apartado, que el compromiso adquirido en la Asamblea de afiliados de UGT, fue reivindicar el aumento de dicho complemento hasta el 90%.

Próxima reunión

El día tres, desde las 11:30 horas, se volverá a activar la comisión negociadora del ERE. Encima de la mesa las 996 personas que también forman parte del excedente de personal. Para ellos y ellas se busca un mecanismo que sirva como solución "transitoria" hasta el 2027. Momento en el que la planta alcanzará la electrificación y, por lo tanto, sí garantice un volumen de trabajo suficiente para la actual plantilla. Queda detallar la fórmula, pero en este sentido también reina el optimismo.

El límite para alcanzar un acuerdo está fijado día 12 de este mes, pero incluso antes podríamos tener confirmaciones. En la planta trabajan unas 4.800 personas. Y de toda la industria auxiliar dependen 25.000 familias.









