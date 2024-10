Flores Solidarias: Flores para una nueva vida

Dicen de Valencia que es la “ciudad de las flores”, y hoy más que nunca, esa afirmación nos proporciona una imagen feliz, porque aquí ha nacido un proyecto que va mucho más allá de la venta de flores: Flores Solidarias, una floristería online con un modelo pionero de integración sociolaboral para personas sin hogar. Bajo la dirección de los empresarios Mateo Blay y Arturo Grau, esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer trabajo y una oportunidad de reinserción a personas en situación de exclusión social, a través de la confección y venta de ramos de flores por suscripción.

El proyecto surge de una experiencia profundamente personal. Arturo Grau recordó cómo hace diez años, bajo su casa, murieron dos personas sin hogar debido al frío. "Eso me hizo reflexionar sobre lo que realmente necesitaban estas personas: no solo sacos de dormir, sino una manera de salir de la calle y dignificar sus vidas, y eso se consigue con trabajo", explica Grau. En aquel momento estuvo repartiendo sacos de dormir, pero con el tiempo comprendió que hacía falta una solución más integral. La colaboración con Mateo Blay fue clave para convertir esa idea en lo que hoy es Flores Solidarias.

Blay, ingeniero agrícola con experiencia en marketing, se encargó de dar forma a la idea desde un ángulo cercano a su formación. “Flores Solidarias no es solo una empresa que vende flores, es una plataforma de dignidad. A través de un empleo estable, queremos que estas personas puedan rehacer sus vidas”, comentó el empresario. Blay explicó que la idea de las flores surgió de una experiencia personal en su juventud, cuando repartía anémonas que sobraban en

Un cambio que florece en las vidas de sus protagonistas.

Flores Solidarias ha contratado a sus primeros cuatro empleados, todos en riesgo de exclusión social. Laura Hernández es una de ellas. Tras años de pasar por centros de asistencia, finalmente ha encontrado estabilidad en este nuevo trabajo. "Estaba en un piso cedido por el Ayuntamiento cuando me llegó la oportunidad. Yo había trabajado en el ámbito medioambiental, pero nada relacionado con las flores. Aun así, el proyecto me cautivó desde el principio", relató Laura con emoción.

Flores solidarias

Laura no es una extraña a las dificultades. Como muchas personas afectadas por la crisis económica, perdieron su empleo y, con él, la posibilidad de mantener un hogar. Ahora, gracias a Flores Solidarias, está recuperando la estabilidad que tanto anhelaba. "Esto no es un trabajo temporal, me están ayudando a conseguir una vivienda y, en el futuro, a encontrar otro trabajo o seguir aquí", comenta. Con dos hijos que la apoyan y que ven cómo su madre reconstruye su vida, Laura no puede estar más agradecida.

Un modelo de negocio con impacto social.

El modelo de negocio de Flores Solidarias se basa en la comercialización de flores a través de una suscripción, permitiendo a los clientes recibir ramos de flores frescas de forma periódica. Esto no solo asegura ingresos regulares para el proyecto, sino que también ofrece empleo estable a personas en situación de vulnerabilidad.

Además, el proyecto cuenta con una red de apoyo de instituciones como la Asociación Natania y el Centro de Atención a los Sin Techo (CAST) del Ayuntamiento de Valencia, que brindan apoyo psicosocial a los trabajadores. "Nuestro reto principal era la gestión de personas", señaló Grau. "Mucha gente nos decía que estábamos locos, que no iban a ser capaces de trabajar. Sin embargo, gracias al equipo de Natania, hemos comprobado que son extremadamente puntuales y profesionales. Están haciendo equipo, parece una familia".

Flores solidarias

Con Flores Solidarias, cada ramo de flores que llega a los hogares de España trae consigo una historia de superación y esperanza. Como lo señala Blay: "Es bonito ver cómo la gente está tan agradecida. Este proyecto está devolviendo la dignidad a quienes más lo necesitan, y les brinda una oportunidad para reconstruir sus vidas".

La esperanza florece en Valencia

Flores Solidarias es un ejemplo de cómo la unión entre la creatividad y el compromiso social puede generar soluciones sostenibles y transformadoras. Con cada ramo, no solo se entregan flores; se siembran oportunidades para quienes buscan una segunda oportunidad en la vida.