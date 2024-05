Este es el nuevo método pionero en la lucha contra las plagas que afectan a València

Para combatir las plagas en la ciudad, José Gosálbez, concejal de Sanidad, ha explicado que “se ha adoptado una nueva estrategia de control respecto a lo que se hacía anteriormente, se han formado 9 equipos compuestos por dos trabajadores, para atender a un total de 19 distritos, cada equipo tiene asignados sus distritos, en los que llevan a cabo las inspecciones y tratamientos durante todo el año”.

El concejal de Sanidad ha querido matizar que “esto no quiere decir que ratas, cucarachas y mosquitos vayan a ser eliminados, en absoluto, en primer lugar, porque aunque no nos gusten, ni sean especies que nos sean cómodas de ver, en nuestro día a día cumplen su función en el ecosistema. En segundo lugar, porque el objetivo es eliminar las plagas, la masificación, la invasión y no su existencia. Por tanto, eliminación de plagas y control de roedores, cucarachas y mosquitos"

Para el control de roedores y cucarachas, se realizan actuaciones de desratización y desinsectación en la red del alcantarillado municipal, en los jardines y en las zonas verdes y en malladas y acequias en la huerta.

El edil ha aclarado que “el objetivo del nuevo sistema de trabajo busca mejorar el servicio y hacerlo más flexible así como acercar el servicio al ciudadano mediante una respuesta flexible y ágil para que el plazo de respuesta se acorte y la solución sea lo más inmediata posible”.

Además del control de roedores y cucarachas, el tercer componente más importante de la estrategia de control de plagas de la ciudad de Valencia es el control de mosquitos, tanto en el medio natural como en el medio urbano.

"Hay que partir de la base que cuando un ciudadano traslada una llamada relativa a la presencia de ratas, cucarachas o mosquitos, es porque se está invadiendo su espacio de seguridad, un radio, un margen que todos tenemos. Ese espacio, esa percepción, es lo que tiene que empezar a cambiar en esta ciudad. El ciudadano tiene que ver, sentir y comprobar con hechos que la parte de sus impuestos destinados a esta Concejalía son bien utilizados, es decir, bien gestionados y eso pasa sí o sí, por intervenciones rápidas, diligentes y efectivas que solucionen el problema”, ha concluido Gosálbez.