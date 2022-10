El engaño del Ayuntamiento que ha provocado el enfado de los vecinos de Ruzafa

Desde este lunes, están activas en el barrio de Ruzafa la zona verde y naranja de aparcamiento para residentes. Una medida enfocada a los vecinos para que tengan más fácil aparcar en su barrio, pero incluso ellos están teniendo problemas a la hora de pagar la tasa anual que exige el Ayuntamiento. Un pago que se supone anual, con un coste de 86´20 euros, pero la realidad es que solo tiene validez hasta el 31 de diciembre: o lo que es lo mismo, has pagado 9 meses que no has utilizado.

Es el caso de Carlos. Este lunes, pocos minutos después de las 9:00 y junto a un operario de las zonas de aparcamiento, se saca ese bono anual. En ese momento se da cuenta de que, a pesar de haber abonado la tasa anual completa, su permiso solo tiene validez hasta el 31 de diciembre: "Yo entendía que se trataba de un año. Si lo pongo el día 3 de octubre el 2022 pues sería hasta el 3 de octubre del 2023", reconoce Carlos en declaraciones a COPE València. Lamenta este vecino de Ruzafa que tenga que sufragar el coste de un servicio que no ha estado en activo los 9 meses anteriores: "Lo que no entiendo, o reclamo, es cómo se puede generar un cobro de un servicio que ni estaba activo ni existía".

Por concretar, en la zona verde solo pueden aparcar vecinos y en la zona naranja son vecinos y no vecinos, pero para los no vecinos, funciona como la zona azul: solo podrán aparcar en horario comercial y previo pago del ticket, eso sí, un poco más caro: el mínimoson 25 minutos con un precio de 1, 10 €., la hora tiene un coste de 2.10€, mientras que el tiempo máximo de 2 Horas asciende a 3.30 €.

Pero no muchos vecinos parecen ser conscientes de estos cambios, sobre todo si nos fijamos en las peticiones de tarjeta de residente: de 1.377 plazas para aparcar, solo se han dado de alta 326 vecinos. Es menos del 25%.

Con todo, ¿cómo puedes darte de alta? Si estás empadronado puedes solicitar tu tarjeta de residente. El precio para ambas tarjetas, verde y roja, es el mismo: 7´18 mensual, anual 86,20 y puedes gestionarlo a través de la página web http://www.ora-valencia.es/web/barri-de-russafa/