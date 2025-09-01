Dos de cada diez valencianos sufren estrés en el trabajo

Un estudio de Randstad sobre el bienestar de los trabajadores en España ha afirmado que el 22 por ciento de los trabajadores de la Comunitat Valenciana se sienten estresados de forma frecuente o constante en el trabajo.

El 37% de empleados ha declarado que experimenta este malestar de manera ocasional y solo el 12% ha asegurado no haber sentido nunca estrés relacionado con su trabajo.

Además, el estudio ha reflejado que ocho de cada diez encuestados relacionan la falta de desconexión laboral con un impacto directo en su salud y bienestar.

¿Cuáles son los trabajos más estresantes?

TE PUEDE INTERESAR Así se tienen que organizar las familias en caso de emergencia

La sanidad es el sector más afectado por este fenómeno en el que un 35,6 por ciento de sus trabajadores se han mostrado emocionalmente agotados.

Los de la construcción son los segundos que más afectados se identifican. Un 31,5 por ciento de los trabajadores ha reconocido que se encuentran agotados o que han pasado por esta sensación en el pasado.

En tercer lugar se encuentra el sector educativo, donde aproximadamente el 30 por ciento de los empleados pasa por agotamiento laboral.

Otro de los puntos a destacar es que las mujeres declaran niveles más altos y frecuentes de estrés que los hombres. Casi un 20 por ciento de ellas ha afirmado experimentarlo frecuentemente. En cambio, los hombres se muestran más propensos a declarar que no sienten nunca estrés o que solo lo padecen rara vez.