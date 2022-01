Denuncian que se le niegue aprender en castellano a un niño con Down en Valencia

La asociación Hablamos Español ha denunciado que la Generalitat Valenciana "niega la enseñanza en español" a un alumno de un colegio público de Valencia con síndrome de Down, mientras que la Conselleria de Educación defiende que "todos los materiales están adaptados al ritmo de aprendizaje de cada alumno y a sus características".

Hablamos Español informa en un comunicado de que la madre del menor ha presentado un escrito a la Conselleria de Educación solicitando que su hijo pudiese usar el español en sus actividades académicas y utilizar material didáctico en español, excepto en las materias denominadas lingüísticas.

La asociación, que asesora a la madre del menor, denuncia que "han pasado ya más de tres meses desde que hizo esta petición formal y todavía no ha obtenido ninguna respuesta", ni por parte de la Conselleria de Educación ni del centro educativo, y mientras, el menor "tiene que seguir cursando segundo ciclo de Educación Infantil con el valenciano como lengua vehicular".

La Conselleria de Educación, por su parte, ha señalado al respecto, en declaraciones a Efe, que "tener síndrome de Down no debe ser impedimento para que un alumno o alumna pueda aprender otras lenguas diferentes a la materna" y que, por tanto, negarle esta posibilidad al alumno, "además de una discriminación, sería dificultar su plena inclusión en la sociedad en la que vive".

Defiende asimismo que el centro donde cursa sus estudios apuesta por la inclusión educativa y esto implica garantizar todos los recursos para que un alumno o alumna, independientemente de sus necesidades educativas especiales, pueda aprender los contenidos básicos del currículum (entre los que está el aprendizaje de lenguas, inglés, castellano y valenciano durante su trayectoria educativa), desarrollar su potencial y ser autónomo.

Del mismo modo recuerda que en Educación Infantil no hay asignaturas ni libros de texto (la lectura y escritura comienza a trabajarse en primero de Primaria) y todos los materiales están adaptados al ritmo de aprendizaje de cada alumno y a sus características.

Señala además que "no se ajusta a la realidad decir que al alumno no se le permite utilizar el castellano durante el tiempo de exposición al inglés o al valenciano", ya que durante ese tiempo "la maestra o el maestro le hablará en la lengua que corresponda y dispone de la formación pedagógica suficiente para hacerse entender por el alumno, de forma que este aprenda las diferentes lenguas de forma natural y según su ritmo propio de aprendizaje". "Es decir, no se le corrige si el alumno habla en castellano, sino que se le enseña también a expresarse también en otras lenguas", añaden desde Educación.

"Si durante este proceso el equipo docente del centro detecta que el alumno tiene dificultades para aprender otras lenguas diferentes a la materna, aplicará los recursos de Audición y Lenguaje necesarios para que el alumno avance en su desarrollo y autonomía", concluyen.