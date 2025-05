Un bombero advierte: el error que cometes al preparar un kit de emergencia que pone en riesgo tu salud

Valencia - Publicado el 06 may 2025, 06:48

Desde el histórico apagón que ha sufrido España, el miedo a que se repita o a una crisis energética ha llevado a muchas personas a preparar kits de supervivencia en sus hogares.

Este fenómeno, alentado en parte por recomendaciones que hizo Europa hace unas semanas y el aumento de tensiones políticas internacionales, ha hecho que muchos ciudadanos acumulen radios, linternas, hornillos y alimentos enlatados. Pero ¿estamos realmente preparándonos de forma sensata? ¿O estamos dejándonos llevar por el miedo?

Para arrojar luz sobre este tema, en Mediodía COPE Valencia hablamos con Juan Carlos Teruel, vicepresidente de la ONG Bombers Pel Món y buceador del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Valencia, quien comparte su visión profesional sobre qué debería llevar este kit de emergencia doméstico y cómo actuar ante posibles cortes de suministro o situaciones críticas.

CATÁSTROFE: MIEDO REAL O PARANOIA

“Siempre que pasa algo, como dice el dicho, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”, comenta Juan Carlos Teruel y es que, como suele suceder en estas situaciones, la alarma social hace que muchos reaccionen de forma desmedida. “Estamos tan acostumbrados a irnos al móvil y que nos lo dé todo hecho, que cuando no lo tenemos parece que nos falte la vida, y para nada. Podemos hacer muchísimas cosas sin tener el famoso móvil”, afirma. Según él mismo, explica lo esencial en un kit de emergencia doméstico, más allá de lo recomendado por Europa, es:

Documentación importante: “La documentación siempre la tenemos ahí un poco desperdigada y deberíamos tenerla toda en el mismo sitio y a mano”.

Medicación de uso habitual, especialmente en personas con enfermedades crónicas o alergias. Teruel ilustra este punto con una anécdota personal: “Mi hija tiene alergia a los gatos, ahora siempre que sale se acuerda de mí y se lleva las pastillas”.

Botiquín con lo básico para curas pequeñas.

Radio de pilas para mantenerse informado sin depender del móvil.

Linternas y baterías de repuesto.

¿Son útiles los hornillos y velas EN UNA CATÁSTROFE?

Una de las recomendaciones que muchas personas están haciendo y más dudas genera o problemas acarrea, es el uso de hornillos portátiles en interiores.

“Lo que no debemos hacer es experimentos. Hay hornillos de gas con pequeñas botellas que están bien, pero no hagamos experimentos con alcoholes y otras cosas”, asegura Juan Carlos, quien además, advierte del riesgo de intoxicación si se usan dentro de casa sin ventilación adecuada, “igual que en la cocina estamos obligados a tener ventilación, con estos hornillos también, pueden acarrearnos problemas como intoxicaciones si no realizamos un uso adecuado de ellos”.

EL PELIGRO DE LOS GENERADORES EN CASA

El día del apagón "hubo muchas intoxicaciones y de problemas gordos" por culpa también de los pequeños generadores de luz. "Mucha gente los tiene para cuando va de camping, y ese día los utilizaron dentro de casa", asegura Teruel quien recalca que estos también son un peligro, ya que "tienen un tubo de escape y emiten gases tóxicos para las personas, pero eso están hechos para el aire libre, no para dentro de las casas".

Y respecto a las velas, aunque útiles, también suponen un peligro. “Tenemos que poner esa vela de forma que en ningún momento ni se vuelque ni esté cerca de cortinas ni nada que se pueda incendiar”. El experto recuerda que el fuego, por pequeño que sea, implica siempre un riesgo, por lo que la precaución debe ser máxima.

Teruel cita a un colega experto en supervivencia: “Mi amigo siempre me enseñó que hay que tener refugio, comida, agua y fuego”. Estos cuatro pilares deben estar presentes en cualquier plan de emergencia, pero "usados siempre de forma responsable".