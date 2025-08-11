“Ayúdanos a hacerlo bien”: la petición de los servicios municipales de València a la ciudadanía para mantener limpia la ciudad

Esther, Paco, Mónica, Javi, Almudena o Víctor son algunos de los más de 1.100 profesionales que conforman el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos de la ciudad y también son los protagonistas de la “Ayúdanos a hacerlo bien”. Una campaña promovida por el Ayuntamiento de València que busca visibilizar el trabajo de los operarios y operarias de limpieza viaria y fomentar actitudes cívicas entre la ciudadanía.

A través de cápsulas de vídeo de aproximadamente 20 segundos, 17 profesionales, como creadores de contenidos, describen sus labores habituales en el servicio: desde el barrido y baldeo de calles hasta la limpieza y desinfección de parques infantiles y entorno de contenedores, la retirada de muebles y enseres o la recogida de papel y cartón en establecimientos comerciales. Es un pequeño ejemplo de las tareas que, día a día, realizan en la ciudad y que, desde 2023, han incrementado tanto en frecuencia como en recursos para garantizar una València más limpia y cuidada.

Si, al inicio del contrato, se baldeaban las calles cada 21 días, en la actualidad se realiza limpieza con agua cada 10 días de media. Una mejora que, en los últimos meses, se ha ampliado con otras de igual importancia. Por ejemplo, las fracciones de envases ligeros y de papel-cartón de las zonas comerciales se recogen dos veces al día. Y las furgonetas que se encargan de retirar los reboses de contenedores han aumentado en número para hacerlo también en frecuencia del servicio.

Un llamamiento a la colaboración

Además de explicar su trabajo, los protagonistas de esta campaña de concienciación hacen un llamamiento a la ciudadanía: “Ayúdanos a hacerlo bien”. Y es que, tal y como explican estos profesionales, “sin la colaboración de la población no es posible mantener la ciudad tan limpia como a toda la ciudadanía nos gustaría”.

Tirar las colillas y chicles en la papelera, depositar los residuos en el contenedor adecuado, llamar al 010 o recoger los excrementos de las mascotas son acciones que, como comentan los operarios y operarias en sus videos, cuestan muy poco y que hacen más fácil su trabajo. Sin embargo, pese a su sencillez, muchos de estos hábitos no se llevan a la práctica. El caso del Servicio de Recogida Doméstica de Muebles y Enseres es el más visible: tan solo un tercio de los puntos de recogida de muebles y enseres llega a través del 010. Es decir, pese a disponer de un dispositivo gratuito y específico para este fin, la mayoría opta por abandonar estos objetos en la vía pública, lo que dificulta su recogida y la hace más costosa en tiempo y en recursos económicos.

La campaña “Ayúdanos a hacerlo bien” utilizará las redes sociales del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos de la ciudad, @ValenciaNetaVLC (en sus perfiles de Instagram, Facebook y X), para dar a conocer su mensaje.