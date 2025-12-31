Así está siendo el dispositivo de búsqueda de la familia valenciana en Indonesia: policías, guardacostas, buceadores y miembros de la Marina

Los equipos de búsqueda han retomado este miércoles en Indonesia el operativo para localizar a los tres valencianos desaparecidos en el naufragio de un barco turístico el pasado viernes. Las labores se centran en encontrar al padre, Fernando Martín, entrenador del Valencia CF 'Femenino B', y a dos delos menores de edad.

La tragedia golpeó a la familia cuando la embarcación naufragó en aguas al este del país. El pasado lunes se recuperó el cuerpo sin vida de una de las niñas. En el accidente sobrevivieron la madre, Andrea, y otra menor que ya se encuentra en España.

Agradecimiento a los equipos de rescate

Andrea, que se había casado recientemente con Fernando, se encuentra siguiendo en primera persona las labores de búsqueda en la costa. Acompañada en todo momento por su hermano, ha mostrado una entereza admirable, agradeciendo personalmente a los miembros del dispositivo de rescate el esfuerzo que están realizando.

El deseo de la familia, expresado en varios comunicados, sigue siendo el mismo desde el primer día: "localizar los cuerpos y volver todos juntos a Valencia".

Esperanza en el sexto día de búsqueda

Desde la coordinación del operativo se mantienen optimistas. Uno de los responsables ha declarado que esperan que el sexto día dé resultados: "esperemos que durante este sexto día se puedan desarrollar varios escenarios que den sus frutos". Además, ha confirmado que "han desplegado a todos los equipos al máximo de su capacidad".

Policías, guardacostas, miembros de la Marina y el Ejército y una decena de buceadores profesionales voluntarios están formando el dispositivo. Una de las prioridades de la misión es localizar el pecio, por si los desaparecidos quedaron atrapados en su interior.

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -a unas 3 horas de navegación desde Labuan Bajo- alrededor de las 20.30 hora local del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas.