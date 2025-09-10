COPE
Podcasts
Valencia - Xirivella
Valencia - Xirivella

Fin de la alerta amarilla por lluvias en el interior de Castellón, litoral sur de Valencia y provincia de Alicante

Se espera cielo nuboso en el litoral de la autonomía a primeras horas y no se descartan chubascos aislados

Así amanece en la Comunitat

Así amanece en la Comunitat

Borja Rodríguez

Valencia - Publicado el

1 min lectura

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha decretado el fin de la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior de Castellón, el litoral sur de Valencia y en toda la provincia de Albacete.

Para esta jornada se espera cielo nuboso en el litoral de la autonomía a primeras horas y no se descartan chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta. En el interior habrá cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna, tal y como ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas subirán, de forma notable en Valencia y Alicante. También habrá hoy viento flojo variable que aumentará a moderado, de oeste y noroeste en el interior y sur y sureste en el litoral.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS VALENCIA

COPE MÁS VALENCIA

En Directo COPE VALENCIA

COPE VALENCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

10:00H | 9 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking