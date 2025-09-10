Fin de la alerta amarilla por lluvias en el interior de Castellón, litoral sur de Valencia y provincia de Alicante
Se espera cielo nuboso en el litoral de la autonomía a primeras horas y no se descartan chubascos aislados
Valencia - Publicado el
1 min lectura
El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha decretado el fin de la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior de Castellón, el litoral sur de Valencia y en toda la provincia de Albacete.
Para esta jornada se espera cielo nuboso en el litoral de la autonomía a primeras horas y no se descartan chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta. En el interior habrá cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna, tal y como ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas subirán, de forma notable en Valencia y Alicante. También habrá hoy viento flojo variable que aumentará a moderado, de oeste y noroeste en el interior y sur y sureste en el litoral.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE MÁS VALENCIA
COPE VALENCIA
“Begoña Gómez declara como investigada por un presunto delito de malversación a cuenta del enchufe de su amiga Cristina Álvarez como asesora de Moncloa”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h