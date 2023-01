El Kartódromo Lucas Guerrero abre temporada

El Hivern Karting, organizado por la FACV, llegaba al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero para disputar su novena edición batiendo todos los récords de participación con pilotos venidos de toda España y, muchos de ellos, de fuera de nuestras fronteras para competir en un uno de los trofeos más consolidados.

Buena prueba del éxito de convocatoria fue que más de una decena de participantes quedaron en lista de espera, sin poder tomar pate en las carreras, al cubrirse el máximo de 34 pilotos en parrilla de varias de las categorías que formaba la cita.

En el apartado de resultados y empezando por la categoría que acoge a los pilotos más jóvenes, la PreMini, el vencedor resultó Pelayo Estangui que se impuso en la manga final al vencedor en la prefinal, Eidan Vaello, siendo Leo Córcoles el tercer clasificado en ambas carreras.

Una de las categorías que colgó el cartel de «aforo completo» fue la Mini que conoció el dominio absoluto de Nikita Botte que, además de imponerse en la prefinal, aventajó en poco más de cinco segundos a Nuvola Morales, siendo Daniel Mirón el tercer clasificado.

En Junior, otra de las categorías con «full grid», Nicolás García se hacía con el triunfo por poco más de un segundo de ventaja sobre Sandro Pérez, segundo, siendo la tercera plaza para Javier Broasca.

Entre los Senior, casi con parrilla completa, la victoria de Santi Vallvé se decidió por apenas medio segundo de margen sobre Urbeltz, siendo Charles Lambert el encargado de completar el cajón.

En DD2, José Antonio Peñalta se hizo con la victoria en la final por apenas dos décimas sobre Toni Blasco que partía como favorito tras ganar la prefinal. La tercera plaza del podium se la adjudicaba el castellonense Óscar Bachero. Por su parte, entre los aspirantes a la Silver, el dominador era Xavier Claeys con triunfos tanto en la final como en la prefinal.

Por último, entre los KZ, poco más de dos segundos separaron en final al vencedor, Álvaro García, de Nerea Martí que se impuso previamente en la prefinal. La tercera plaza, ocupando el peldaño más bajo del podium, se la adjudicó Álvaro Gutiérrez.

De esta manera, el circuito con ubicación en Chiva no ha hecho más que empezar la frenética actividad que esta disciplina tiene previsto acoger, ya que es la única pista con homologación FIA que existe en la Comunitat Valenciana, acogerá una prueba puntuable para el Campeonato de esta Comunitat (CKCV), otra del Campeonato de España (CEK), otra del Campeonato de Europa (FIA), dos más internacionales como la IAME Winter Cup y la Champions Of The Future, todo antes de que llegue el verano y con la repercusión económica para la zona que todo ello significa.