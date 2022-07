Sucesor Citroën CX, BX, Xantia, C5, el nuevo Citroën C5 X se enfrenta a su primer verano en las carreteras ofreciendo una experiencia de confort global que lleva el ambicioso programa Citroën Advanced Comfort a un nuevo nivel. Ya a la venta en los centros STELLANTIS & YOU de València (Tres Cruces y Padre Tomás Montañana), Paterna y Pista de Silla. Por un precio de lanzamiento de 265 euros al mes con Renting Todo Incluido y con Plan Moves III (Primera cuota: 8.227,27€)

Al subir a bordo del nuevo Citroën C5 X queda patente su rol de embajador del programa Citroën Advanced Comfort en el exigente mundo de las berlinas de alta gama. Esto se percibe en un interior amplio y aprovechado al máximo. Este automóvil ofrece un alto nivel de confort para sus 5 ocupantes, con un espacio de 188 mm para las rodillas y una anchura de 1431 mm a la altura de los codos. Cuenta con los asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort, que ofrecen una experiencia única tanto en el aspecto estético como por su máxima comodidad. La luminosidad, otra de las grandes características del confort Citroën, está muy presente, con una superficie acristalada que ofrece 360? de luz.

El nuevo Citroën C5 X tiene faceta SUV, con una altura al suelo superior a la de las berlinas. Esta posición elevada, unida a la apuesta decidida por el confort físico y mental que caracteriza a Citroën y el uso de tecnologías avanzadas y de uso intuitivo marcan un antes y un después en la conducción.

El nuevo buque insignia se desmarca con un maletero de 545 litros con una entrada amplia, un espacio sin recovecos y un umbral de carga bajo, para poder transportar tanto la compra de la semana como material deportivo o las mochilas escolares de los más pequeños de la casa. Además, cuenta con 13 compartimentos guardaobjetos repartidos por todo el habitáculo, que suman 29 litros, una de las cifras más altas de la categoría.









Tecnologías que refuerzan la seguridad

Dispone de tecnologías que refuerzan la seguridad del conductor, como el Extended Head Up Display, que despliega todos los datos imprescindibles sobre el parabrisas, justo en el campo de visión de quien esta al volante. En color, 3D y con un tamaño de 21”, evita tener que apartar los ojos de la carretera

En el centro del salpicadero, el nuevo Citroën C5 X estrena My Citroën Drive Plus, una interfaz de comunicación centrada en la conectividad. Con una pantalla táctil de 12'' HD, 4 tomas USB de tipo C y un cargador inalámbrico de móviles, se actualiza en tiempo real en la nube y adopta el Mirror Screen sin necesidad de conectar el teléfono con un cable. Se ha diseñado pensando en una tableta táctil, con posibilidades de personalización, reglas e integración de widgets. El sistema dispone de un reconocimiento de voz natural, que entiende lo que se le dice, que responde a las preguntas y que ejecuta las órdenes.

Sensores que analizan la carretera

El arsenal de funciones de ayuda a la conducción presenta las tecnologías más avanzadas, hasta alcanzar una conducción semiautónoma de nivel 2, como el Highway Driver Assist que combina el regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go y la ayuda del mantenimiento de carril, el control del ángulo muerto de larga distancia, el Rear Cross Traffic Alert, que detecta los vehículos u otros peligros que se acercan al insertar la macha atrás, el Top 360 Vision que facilita las maniobras mostrando en la pantalla táctil el entorno exterior del coche o el acceso y puesta en marcha manos libres Proximity que abre y cierra automáticamente las puertas cuando el conductor se acerca al vehículo o se aleja de él.

El nuevo Citroën C5 X cuenta, desde su lanzamiento, con una versión híbrida enchufable que conjuga las prestaciones y la eficiencia de un motor gasolina PureTech 180 con la energía sostenible de una cadena de tracción eléctrica de 81 Kw y una batería de iones de litio de 12,4 kWh para ofrecer una potencia total de 225 CV. Estas cifras sitúan a esta alternativa PHEV en la cima de las prestaciones dentro de la gama C5 X.





Además, la versión híbrida enchufable del Nuevo C5 X está equipada de serie con la Suspensión Activa Citroën Advanced Comfort, una primicia mundial de la marca del Doble Chevrón. Gracias a sensores que analizan la carretera ya una centralita que determina la regulación, más o menos firme, el amortiguador de cada rueda, el Nuevo C5 X ofrece el máximo confort a sus usuarios en cualquier circunstancia, filtrando obstáculos, golpes, irregularidades, badenes y cualquier otro elemento presente en la calzada. Así, la gestión activa de la suspensión refuerza el trabajo de los Amortiguadores Progresivos Hidráulicos ofreciendo una amortiguación suave para sobrevolar la carretera reduciendo la inclinación de la carrocería y garantizando el mantenimiento de la altura libre en caso de exigencia en el uso de la suspensión.

Todo asociado a una experiencia de conducción sostenible, con unas emisiones de CO 2 de 32 g/Km y una autonomía 100% eléctrica que supera los 50 Km, según el protocolo WLTP, condición para las siguientes ventajas de la etiqueta “Cero” de la DGT.