El Gobierno vasco duplica el umbral de ingresos para el alquiler social y eleva a 3 años el padrón para acceder a una VPO

El Gobierno vasco da luz verde este martes a un nuevo decreto en materia de vivienda que modifica doce normativas vigentes. El objetivo, según ha explicado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, es adaptar las políticas públicas a la realidad actual del mercado para ofrecer "respuestas más rápidas y eficaces a quienes hoy tienen más dificultades para acceder a una vivienda digna".

Bizigune: más ingresos y mayor canon

Una de las medidas más destacadas es la que afecta al programa Bizigune de alquiler protegido. El Ejecutivo autonómico ha decidido más que duplicar el umbral máximo de ingresos para poder acceder a una de estas viviendas, pasando de los 21.100 euros anuales actuales a 46.463 euros. "El objetivo es que las clases medias, que encuentran una gran dificultad para encontrar vivienda porque no hay oferta, puedan beneficiarse en funciónn de su baremación", ha precisado Itxaso.

Viista del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, a Martutene

De forma paralela, el decreto mejora las condiciones para los propietarios que ceden sus pisos al programa. El canon que perciben se incrementa hasta el 80% del valor de mercado, con un nuevo tope máximo de 700 euros mensuales, frente a los 650 euros actuales. En los municipios declarados como zona tensionada, esta compensación podrá alcanzar el 95% del precio medio que establece la estadística oficial del Gobierno vasco, incentivando así la captación de más inmuebles.

Actualmente, el Ejecutivo Pradales gestiona a través de Alokabide unas 7.500 viviendas del programa Bizigune, y se ha fijado el objetivo de alcanzar las 9.500. Sin embargo, el propio consejero ha advertido de la dificultad que supone este reto, debido a que "cada vez es más escaso el volumen de casas vacías en Euskadi".

Novedades para jóvenes

El programa Gaztelagun, destinado a las ayudas al alquiler para jóvenes, también se actualiza. Las rentas máximas subvencionables suben a 900 euros en las tres capitales, 800 euros en las áreas metropolitanas de Bilbao y San Sebastián y municipios de más de 10.000 habitantes, y 750 euros en el resto. Los ingresos máximos para optar a la ayuda se amplían a 30.000 euros para solicitantes individuales y hasta 39.184 euros para familias numerosas.

Como novedad importante, el programa Gaztelagun admitirá el subarriendo y el alquiler de habitaciones, con un límite de dos ayudas por vivienda compartida, siempre que cada unidad convivencial tenga su propio contrato. Además, se actualizan los cupos de adjudicación, reservando hasta el 50% de las viviendas protegidas en alquiler no adaptadas para menores de 36 años.

Se actualiza el programa Bizilagun de ayudas al alquiler para jóvenes

Otra modificación relevante es el endurecimiento de las condiciones de acceso a una vivienda de protección. El decreto incluye un nuevo requisito de arraigo que eleva a un mínimo de tres años, uno más, el empadronamiento continuado que se debe acreditar en Euskadi.

Conversión de lonjas en viviendas

El texto introduce medidas para la redensificación y regeneración urbana. Se facilitará la reconversión de lonjas de planta baja y edificios de uso industrial o terciario en viviendas. El Gobierno Vasco estima que existen unas 7.500 lonjas en Euskadi que podrían transformarse en hogares gracias a esta flexibilización de las exigencias técnicas. Para sostener este paquete de medidas, el decreto irá acompañado de nuevas autorizaciones de gasto por valor de 106 millones de euros.

indíce de referencia: "bajará el precio"

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado los índices de precios de referencia de Bizkaia y Álava, que se suman a Gipuzkoa. La medida, que se hará efectiva este martes, permite limitar los precios del alquiler en todos los municipios vascos declarados zona tensionada, catorce en total. Itxaso, ha explicado que permite fijar una horquilla de precios de referencia para distintos supuestos: viviendas propiedad de grandes tenedores (con cinco o más inmuebles), las que se incorporan por primera vez al mercado del alquiler, y viviendas que no han sido arrendadas en los últimos cinco años.

Europa Press Un balcón puesto en alquiler para la Semana Santa de Sevilla

Aproximadamente, el 90 % de los contratos de arrendamiento en los municipios afectados ya estaban sujetos a mecanismos de control, con la nueva medida se abarca al 10 % restante de los contratos, especialmente en las capitales y grandes municipios.

Es a través de la página web del Ministerio de Vivienda donde se puede realizar la estimación de la renta mensual adecuada para cada caso. En Bilbao los alquileres se sitúan aproximadamente entre los 700 y los 950 euros mensuales, con 800 euros como el precio más común. En San Sebastián, los alquileres oscilan entre los 822 y los 1.200 euros mensuales, con los 967 euros el precio más habitual. Y en Vitoria están entre los 624 y los 813 euros mensuales, con 721 euros como precio más repetido.