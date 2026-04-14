15:30 | 14 ABR 2026 | LUZ DE CRUCE
El error de la DGT en la matriculación de los patinetes le cuesta a cada usuario 15 euros más
Vicente Herranz
Valencia - Publicado el
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