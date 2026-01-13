15:30 | 13 ENE 2026 | LUZ DE CRUCE
El papel del "mediador" en los conflictos de tráfico
Vicente Herranz
Valencia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura29:59 min escucha
Temas relacionados
"La política española vive instalada en un estado de crispación del que es muy difícil escapar. Ya se sabe que cuando los partidos activan el modo elecciones, alcanzar acuerdos no deja de ser un bonito sueño"
Pilar G. Muñiz
Lo último
15:30 | 13 ENE 2026 | LUZ DE CRUCE
29:59 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h