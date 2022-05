Al borde del precipicio

Derrota cruel. Hecho lo más difícil que era remontar un marcador adverso duranrte casi todo el choque para ponerse por delante en el marcador a falta menos de tres minutos para el final y teniendo la posesión para certificar el triunfo faltando ocho segundos, el triunfo se ha evaporado de una Fonteta que ha dejado de ser un fortín en el momento más delicado.

Se esfuma el factor cancha y quedan prohibidas las derrotas en esta serie de cuartos si no se quiere empezar las vacaciones bastante antes de tiempo.

Dimitrijevic, frente a EnochFoto: Miguel Ángel Polo



Ese lanzamiento a tabla de Neno Dimitrijevic costará de digerir. El balón se escapa del aro y Mike Tobey no puede capturar el rebote. 0-1 en la eliminatoria. Nadie dijo que fuera a ser fácil.

Las dificultades estaban previstas. Se trataba del duelo más igualado, probablemente, de todos los cuartos de final y en el primer tiempo la ventaja siempre ha sido visitante. Con Baldwin IV y Fontecchio liderando el juego baskonista, las muchas pérdidas taronja facilitaban las cosas a los de Neven Spahija. Se les veía cómodos sobre el parqué de la Fonteta.

Sólo dos buenos amigos como Neno Dimitrijevic y Xabi López Arostegui parecían disfrutar del momento y mostrar su mejor nivel a pesar de las complicaciones. Al resto se le veía demasiado agarrotado, excesivamente pendiente de no fallar, más que de acertar. Y así es muy difícil.

Claver, tras anotarFoto: Miguel Ángel Polo



La técnica señalada sobre Joan Peñarroya por sus protestas espoleó a una Fonteta que no se llenó, pero que sonó como en las mejores ocasiones. El equipo lo daba todo, pero Baskonia no levantaba el pie del acelerador. Neno y Xabi continuaban haciendo crecer sus estadísticas y Van Rossom se apuntaba a la fiesta. La distancia se recortaba, pero no del todo.

Hasta llegar a la hora de la verdad. Emergía la figura de Mike Tobey liderando la remontada (77-75 a 2:58). Después los triples fallados por el propio neoyorquino y Sam Van Rossom hacían imposible abrir brecha.

No queda otra. Esperar al sábado y a que la diosa fortuna cambie de bando. Todo es posible.