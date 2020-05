"Sí, quiero seguir pero se decide al final"

Jaume Ponsarnau (Tárrega, 1971) no se ha dejado ningún tema de Valencia Basket en el tintero durante su entrevista con Deportes COPE Valencia.

Confinamiento

Aún con muchas incertidumbres y aprendiendo a ser entrenador en un nuevo panorama, pero muy contento de recordar que soy entrenador de baloncesto. He visto mucho baloncesto y nuevas ideas de este deporte. Ha sido un período muy enriquecedor. El baloncesto y la familia me han llenado tanto que me di cuenta de que era una quimera hacer otro tipo de cosas.

Ver a su equipo

Nuestro principal objetivo fue analizarnos a nosotros con mucho dato y mucha estadística para ir al detalle de los rendimientos. También he visto NBA para ver si nos daba ideas a nuestro baloncesto y hemos visto un poco de Eurocup.

Virtudes y defectos

Yo soy muy consciente de que nuestro juego es de aciertos y no aciertos y hay que minimizar los errores. Nos hemos encontrado un marco competitivo fantástico. La Euroliga es realmente preciosa y todos los equipos son muy buenos y no recuerdo una Liga Endesa tan competitiva desde que estaba Marc Gasol. Te lamentas de cosas que no hemos hecho bien y te alegras por lo que has acertado.

Jaume Ponsarnau durante un partido de Valencia Basket

Notas positivas

En una realidad con tantos partidos nuestra idea ha sido acertada, aunque hemos perdido casi todos los partidos ajustados de la Liga Endesa y hemos tenido lesiones. La experiencia de esta temporada nos tiene que servir a todos para ser mejores.

Primeras opciones de mercado

Esta entidad es muy ambiciosa y quiere ser de Euroliga, lo que pasa es que en el mercado hay un límite, la Licencia A para poder fichar a los mejores jugadores con contratos multianuales. Esto ha sido una dificultad, pero con la imagen que hemos dado demostramos que queremos estar en esta competición.

"Me lo he pasado pipa viendo 'Last dance', con ansiedad por que llegaran los lunes"

Acaba contrato

Lo primero es que quiero seguir, pero soy consciente de que aquí se trata esto a final de temporada. No me pleanteo otras cosas. De lo que se trata es jugar de la mejor manera lo que queda y entonces decidirán si debo seguir o no. No pongo en valor esta clasificación para la Euroliga, pero sí el trabajo que hemos hecho, aunque justo antes de pararse la competición estábamos en una pequeña crisis de resultados, desde la derrota en Copa contra el Madrid, pero era lógico porque habíamos perdido a varios jugadores.

'Last dance' de Jordan

Como amante de este deporte ha sido genial, me lo he pasado pipa y he tenido ansiedad por que llegara el lunes y ver los siguientes dos capítulos, así me he podido controlar. Ha sido un excelente documento sobre el mundo profesional del deporte y los múltiples factores que influyen. Ha sido el mejor jugador de la historia del baloncesto y posiblemente de la del deporte. Michael Jordan ha sido lo más. Yo siempre era del equipo que jugaba contra Michael Jordan.

La Euroliga

Necesitas una plantilla larga, pero necesitas sobre todo que sea un equipo y que estén preparados para que cuando les toque, den el cien por cien. Hay matices que asumo y que podríamos haber hecho mejor. Es necesario tener una idea defensiva, aunque nos ha faltado un punto de consistencia y en ataque hemos tenido una línea de baloncesto atractiva, aunque nos ha faltado un punto de (me sale la palabra talento, pero no es correcto) virtud o brillantez para rematar algunos partidos.

Abalde y Motum

Lo hemos hecho bastante bien. Era una realidad nueva para todos con una plantilla de 14. Abalde ha sido una de las notas positivas y por su mentalidad, encontró una línea y se lo curró él hasta ser un jugador fundamental. En el Brock Motum, no tanto. No hemos encontrado un marco de confianza óptimo, aunque fuera de casa ha respondido muy bien. Reconozco que no he acabado de encontrar el equilibrio con Brock, aunque tampoco he encontrado mejores soluciones. Para ser un equipo es mejor no ser un grupo de 14.

El caso Labeyrie (ha dicho en L'Equipe que si pagas tus impuestos, ya has aplaudido a los sanitarios a las 8 de la tarde)

He hablado con él esta mañana y está arrepentido y dolido por no haber interpretado la entrevista como debería. Ha asumido que ha cometido un error y ha pedido perdón. Es muy inteligente, muy buen tipo y simpático pero esta vez no ha estado listo. Mucha gente se ha podido sentir dolida. A nivel de equipo no habrá sanción.

Fase final ACB

Lo que hemos hecho es centrarnos en planificar muy bien las cargas de trabajo para competir en una competición que se va a jugar un día sí y un día no.