Xavi Albert: "Nadie se plantea que acabe la temporada en Murcia"

El Valencia Basket afronta este miércoles, a las 20:30 horas, en el Palacio de Deportes de Murcia un partido sin margen de error. Perder baja la persiana a la temporada. Ganar te devuelve a la Fonteta para seguir vivo y poder desempatar estos cuartos de final ante UCAM con un puesto en las semis de premio. Xavi Albert, entrenador de los valencianos, habló en la previa de las claves, sin excusas. Siendo claro y tajante. Los taronja, si hacen las cosas bien, alargarán la serie. No pensar en la defensa en zona de Sito Alonso, en los problemas físicos... sólo en dar la mejor versión.

¿Cómo se encuentra el equipo después del partido del sábado?

El segundo partido lo afrontamos con la mirada puesta en nosotros, en recuperar las sensaciones buenas que hemos tenido en este último mes y que nos ha hecho acabar cuartos y tener ventaja de campo. Nos ha durado poco, también la vitola de favoritos que algunos nos habían colocado. Pero cada partido es mundo, no cambia el escenario que es tener que ganar el siguiente y es lo único en lo que pensamos. Afrontarlo con la cabeza limpia, ajustando lo que teníamos que ajustar, incidir en lo que teníamos que incidir, que no son pocas respecto al primer partido, tanto en ataque como en defensa. Es un partido a todo o nada. Desde el primer día que asumí la responsabilidad ha sido así, todo o nada. Si ganas, continúas. Si pierdes, se acaba la temporada. Confío sobradamente en la experiencia de nuestros jugadores de cara afrontar este partido. A ver cómo responde Murcia que lleva 15 victorias en los últimos 17 partidos en el Palacio, con una gran efectividad en su campo, pero ahora tiene que luchar con el peso de la responsabilidad de tener que cerrar en su campo ante una oportunidad de meterse en la semifinal. Eso hay que jugarlo, saber manejar el estado de presión, de cada posesión y nosotros vamos con la convicción de jugar el mejor partido posible.

¿Qué espera mejorar respecto al primer partido?

Lo primero entrar con un respeto absoluto por cada momento del juego, no pensar más allá. Hubo muchas fases en las que tenemos que mirarnos, nuestra entrada en el partido, a ganar, como ya dije, las batallas individuales, a aguantar el uno contra uno en defensa, a compartir el balón como veníamos haciendo, hubo muchas posesiones con muy poco movimiento y muy poco trabajo colectivo... y da igual que sea una zona o cualquier otro recurso táctico... me da igual, lo que tiene que perdurar es la idea de juego, a lo que queremos jugar. Lo que nos plantee el rival no debe alterar nuestros principios básicos que es a lo que nos debemos. Es lo que no tenemos que perder del foco, sea el partido que sea.

¿Por qué se tuvo una entrada en el partido tan floja?

Somos los primeros que somos autocríticos. No voy a entrar en sesiones de vídeo o reuniones individuales donde no se convierte esto en una explicación del entrenador. Hay que interactuar y ver en general, jugadores y staff, y no tuvimos, todos como equipo, la entrada al partido que deseábamos. Bien sea por ese 12-2 de entrada, bien sea por no ausmir el nivel de intensidad que requería el partido, no haciendo la segunda falta hasta los últimos segundos del cuarto, es decir, el nivel de exigencia físico y de concentración requiere un paso más allá. Del estado físico no voy a entrar a valorar algo, porque cada equipo tiene una situación particular. El que esté para quince minutos, querré quince minutos de una intensidad mayor para poder asaltar el Palacio y devolver la eliminatoria a Valencia. Más allá de lo que plantee Murcia, que seguro que hay momentos de dificultad, lo que no puedes perder tú es el ser constante en tus fundamentos. Si el otro equipo es mejor te gana haciendo las cosas que tú tienes que hacer, será una derrota dolorosa, pero se asumiría. El problema es cuando el otro equipo te gana porque te fallas a ti mismo. Nuestro nivel debe de ser mayor en este segundo partido.

¿Cómo afronta este partido, con todo lo que supone?

Pues con la misma naturalidad que el primer partido contra Baskonia y los sucesivos que han venido después. Es que prácticamente cada partido ha sido una final o casi. Los cuatro de seis que has ganado eran oportunidades, eran finales en tanto en cuanto te jugabas entrar en el playoff y tener el factor campo. Contra Baskonia había que ganar y hacerlo de diez para tener el average. Aquí lo que cambia es que si no ganas, se acaba la temporada y no me imagino un escenario en el que Valencia no gane este partido y alargue la eliminatoria. Que continuemos pensando que a esta eliminatoria aún le queda mucha historia que contar y tenemos el foco en poder pasarla. La única forma de que no acabe esta temporada es ganando el partido. Murcia puede pensar que tiene una bala más por haber ganado en Valencia, eso nosotros no lo tenemos, pero lo veo desde la parte positiva, por ese fuego interno que se tiene que despertar dentro de cada jugador, sabiendo que o hacemos el cien por cien en cada acción o la temporada se acaba. No hay mejor aliciente dentro de la competitividad que tiene cada uno, y aquí tenemos excelentes jugadores, competitivos todos ellos, que este tipo de escenario de visitante, ante la situación de que no sean los últimos cuarenta minutos de la temporada, saque la mejor versión de cada uno de ellos.

¿Se ha preparado al equipo mentalmente para atacar la defensa en zona u otras situaciones que plantee UCAM?

La gente hablaba el otro día de la zona, pero hacía hincapié en las situaciones defensivas nuestras, que seguro que hubieran simplificado las situaciones ofensivas. Contra Tenerife, la segunda parte, fue un ataque contra zona y movimos el balón de una manera determinada y el partido nos llevó a tener un gran acierto. El otro día, porque no entraron los primeros tiros, por el primer parcial que nos sacó de ritmo... no salieron las cosas desde el inicio, y no supimos manejar el estrés. El deporte es eso. Tenemos que controlarnos mejor anímicamente para no perder el objetivo, buscar esas ideas que nos hicieron resolver la zona del Tenerife u otros aspectos que nos planteen. No es tanto el planteamiento de Murcia, es más nosotros. Cómo compartamos el balón, nuestros principios básicos, en qué nos queremos centrar y cómo potenciar nuestro ataque... el acierto va y viene, pero la confianza a la hora de construir esos tiros Cuanto mejor los construyamos, mejor acierto tendremos, en eso es en lo que tenemos que centrarnos.

¿Ha habido un trabajo específico para dar un mejor nivel?

Pretendíamos que fuera así, pero a veces no salen como quieres. Ahora no hace falta convencer a nadie, es palpable, que si no damos nuestro mejor nivel, o que no te impongas al nivel que marque Murcia, o se acaba la temporada, y creo que no hay nadie en ese vestuario que se plantee que acabe la temporada. Vamos a dejárnoslo todo, hasta la última gota de lo que llevamos dentro, para sacar el partido.

¿Cómo están los jugadores tocados?

Davies, Jones y Ojeleye no han entrenado esta semana con el equipo. ¿Dificulta algo la preparación de pista? Dificulta, pero hay que buscar otros caminos, más refuerzo de vídeo, charlas... no será una excusa cuando el árbitro lance el balón al aire. Lo que tenga cada uno dentro, lo que determine el área médica, con eso iremos a competir. Brandon no había entrenado en catorce días y no hacía falta decirlo, ni cambia la situación del partido. Ha sido una temporada muy exigente, pero queremos que continúe siendo exigente. Nunca será una excusa en este equipo para justificar el nivel que tuvimos el otro día. Tenemos lo que tenemos, Murcia también tiene bajas, y aquí se trata maximizar lo que tenemos para sacar el mejor nivel de juego.