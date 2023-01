Wesley desata la locura en el Ciutat

Un gol de cabeza del brasileño Wesley Moraes en el tiempo de prolongación permitió al Levante remontar ante el Getafe y clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer por 3-2, con tres goles de cabeza y a balón parado en la segunda parte.



Se había adelantado el Getafe hasta en dos ocasiones con sendos goles de Munir, pero los goles de Postigo y Álex Muñoz primero y al final del partido de Wesley, en su primer gol como levantinista, le dio el triunfo al Levante en un emocionante final de partido.



Metió pocos cambios Quique Flores en el once del Getafe y el del defensa uruguayo Damián fue obligado por el fallecimiento este mismo martes de su padre. Le costó al cuadro visitante entrar en el partido y las primeras llegadas, aunque sin peligro, fueron para un Levante dominador, pero que acabó el primer tiempo sin chutar a portería.



Dio las primeras señales de vida el Getafe con un cabezazo de Munir pasado el primer cuarto de hora y que se marchó ligeramente desviado. Pero el partido seguía sin brillo ni ocasiones y sólo el levantinista Joni Montiel parecía tener la claridad suficiente para generar algo de fútbol.



Sin embargo, el Getafe demostró su pegada y Munir, autor de un doblete en la eliminatoria anterior, colocó el 0-1 (m.34) tras cabecear a la base del poste un buen centro lateral desde la izquierda de Juan Iglesias, que pudo marcar el segundo al filo del descanso con un chut desde la frontal que despejó con apuros el meta del Levante.



Empezó de forma trepidante el segundo periodo porque Postigo, en el primer remate del Levante, cabeceó a la red un centro de Joni en un saque de falta y sólo cuatro minutos después Munir, en posible fuera de juego y tras aprovechar un error garrafal de Saracchi en el despeje, volvió a poner por delante al Getafe (1-2, m,56).



No se vino abajo el Levante y en una jugada casi calcada a la del primer gol empató de nuevo inmediatamente. Esta vez fue el otro central, Álex Muñoz, el que remató con la testa el centro de falta de Joni. Pudo culminar la remontada el Levante pero Wesley, dentro del área y tras una buena asistencia de De Frutos, chutó muy centrado.



Buscó la reacción Quique desde el banquillo, con la entrada de Latasa y Mayoral a falta de quince minutos para el final. Y a punto estuvo de salirle el plan porque primero Latasa y, sobre todo Mayoral, con sendos cabezazos rozaron el 2-3, pero el que se llevó el triunfo fue el Levante con un gol de Wesley en el minuto 92 tras un saque de esquina.







Ficha técnica:



3 - Levante UD: Femenías, Pubill, Postigo (Vezo, m.67), Álex Muñoz, Saracchi, Pepelu (Bouldini, m.89), Pablo Martínez, Joni Montiel (Iborra, m.77), Musonda (De Frutos, m.67), Cantero (Andrés García, m.77) y Wesley.



2 - Getafe CF: Casilla, Portu (Alderete, m.80), Gastón Álvarez, Djené, Duarte, Iglesias, Algobia, Aleñá (Seoane, m.57), Luis Milla, Munir (Mayoral, m.73) y Ünal (Latasa, m.73).



Goles: 0-1, m.34: Munir. 1-1, m.52: Postigo. 1-2, m.56: Munir. 2-2, m.62: Álex Muñoz. 3-2, m.92: Wesley.



Árbitro: Sánchez Martínez (Colegio murciano). Amonestó al local Saracchi y Vezo, y a los visitantes Aleñá, Duarte, Djené, Latasa, Algobia y Alderete. Expulsó a Iborra con roja directa (m.93).



Incidencias: ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el Ciutat de València ante 11.403 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Pelé, de Miguel Suárez, padre del jugador del Getafe Damián, y por la desaparición del exgerente del Getafe, Fernando Santos.