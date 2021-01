El Valencia toma aire a costa del Elche

Cuando lo único que importa es ganar, el camino hasta lograrlo pasa a ser secundario. Resultadismo, lo llaman. La necesidad del Valencia es tal, que nadie preguntará cómo se consiguió la victoria. De hecho, es probable que mañana, el seguidor valencianista haya olvidado por completo el encuentro. No será mala opción.

Porque el partido duró 95 minutos pero para el valencianismo fue mucho más. Hay tanto sufrimiento entre la gente, es tan poco lo que ofrece el equipo, que mantener la atención en el juego se convierte en un calvario. El Valencia se impuso por la mínima al Elche gracias a un cabezazo de Daniel Wass, tras un buen centro de Guedes. El portugués regresó al once tras ser castigado por su técnico y no viajar a Sevilla para disputar los octavos de Copa. Su actuación no dio para vislumbrar el renacimiento de un futbolista al que se lleva años esperando, pero al menos sirvió para recordar su talento. Asistió de zurda en el único gol, cabalgó por la banda, encaró e incluso presumió de disparo sin acierto. Ya es algo.

El Valencia dominó durante la primera parte, bien posicionado sobre el terreno de juego y generando varias ocasiones de gol. Una clara de Wass, que ante una mala salida de Edgar Badía se quedó mano a mano con dos rivales defendiendo en área pequeña. El danés, cegado por marcar, impactó con su lanzamiento en el cuerpo de Diego González, desaprovechando una ocasión manifiesta. Aunque más lo sería la siguiente: penalti de Barragán sobre Manu Vallejo, bastante discutido pero señalizado por el colegiado. Soler, que había sido capaz de anotar tres goles consecutivos desde los 11 metros ante Courtois, no acertó en el lanzamiento y Badía evitó el tanto. Es lo que pasa cuando la necesidad guía tu camino. Quedaba partido.

En la segunda mitad, Jorge Almirón introdujo un doble cambio que sirvió además, para modificar el dibujo táctico ilicitano. Y empezó a generar peligro. Las llegadas a las inmediaciones de Jaume Doménech eran más habituales. Centros laterales, mucho saque de esquina y algún balón colgado que llevaban más miedo que efectividad. El Elche está en puestos de descenso por su falta de gol. Y esta quedó demostrada en Mestalla. Son ya 14 partidos consecutivos sin ganar para los franjiverdes. El Valencia no se sintió tan cómodo como en el primer tiempo pero lanzó varios contragolpes que debieron servir para sentenciar el choque. Sobre todo una conducción maradoniana de Carlos Soler que de haber sido gol estaría abriendo telediarios.

95 minutos y con mucha taquicardia acumulada, el valencianismo pudo respirar aliviado con el silbato final del colegiado. La victoria deja al Valencia cinco puntos por encima del descenso. Lo próximo, cierre de mercado de fichajes… y visitar La Catedral: espera Marcelino.