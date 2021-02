El Valencia no compareció en Valdebebas

A Javi Gracia a vista de pájaro desde una cabina del estadio Alfredo Di Stefano, le dio para anotar muchas cosas en su Macbook. Le faltó memoria en el ordenador. El Valencia salió reservón. Era el plan de partido. Resistir, replegar y esperar una contra. La pelota para el Madrid, eso estaba en el guión y nadie se alteró por ello. Pero las facilidades al contrario no estaban en lo previsto. En el minuto 11, Benzema controló en la frontal. Se vino desde la izquierda buscando ángulo para el disparo. Al tiro, espectacular en la ejecución, asistieron como espectadores de lujo, Correia, Racic y sobre todo Paulista que reculó hasta señalarle el camino por donde colársela a un Jaume que se hecho tarde al balón y se le hizo imposible intentarlo, al menos. 1-0 y a remar.

Remó poco. Ritmo lento, cansino. El Valencia miraba pasar la pelota por sus narices, sin intimidarse, sin reaccionar. Actitud muy pobre del colectivo, con atención especial a alguna individualidad, Maxi Gómez en mayúsculas. No es que no vea puerta, es que la implicación del uruguayo viene siendo deficiente en muchos partidos. Le castigó el técnico en navidades con un banquillazo en Granada. Pero luego, al no tener recambio y ser imprescindible, volvió a ser titular e indiscutible. Su actitud no ha mejorado con el mini toque de atención del técnico. A ese carro se podía subir a Guedes. También tuvo castigo, pero luego, las circunstancias le han hecho titular jornada tras jornada.

La actitud de Maxi va en claro descenso

En el 42, el Madrid olió la sangre de un equipo con una pasividad absoluta. La pelota se paseó por el área grande mientras otra vez los valencianistas asistían de espectadores. Kroos remató a gol con una facilidad abrumadora. 2-0. Mientras, el Valencia no chutó a portería en toda la primera parte.

Gracia se atrevió a medias. Quitó a Guedes, condicionado por una amarilla, sacó a Yunus. Quitó a Vallejo cuando el que merecía la ducha era Maxi. Salió Gameiro al campo.

Guedes se ganó el banquillo tras el descanso

Maxi lo intentó en el 53 ante la estirada de Courtois. Ese fue el tiempo que tardó el Valencia en disparar a la portería de Valdebebas. Un espejismo. Yunus tiró de empuje y descaro para intentarlo en solitario. Cabalgadas estériles pero que se agradecen ante la torrija del resto.

En el minuto 60, contra del Madrid. Dos pases y el balón está en el área. Allí, Correia, Paulista y Ferro habilitan a que un zurdo cerrado como Mendy, pueda marcar con la derecha a placer. Afortunadamente, el VAR acudió al rescate de la goleada y lo anuló por fuera de juego.

El compromiso de Racic, de lo único destacable

Oliva debutó sustituyendo a Soler que llegaba con molestias y Gracia no quiso forzar más con el valenciano pensando en siguientes compromisos. Kangin, inédito en las últimas jornadas, entró por Wass. Más de lo mismo. Luego Cutrone por Maxi, quizás un aviso al uruguayo de que se le van acabando los comodines.

El Valencia no compareció. Un solo disparo a portería en noventa minutos. Ni siquiera la garra y el orgullo que siempre apareció ante un grande.