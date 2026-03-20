El Valencia CF agota la camiseta retro en menos de una hora

Ya sea por nostalgia, por pasión a unos colores o por el recuerdo de las primeras veces... la afición del Valencia CF ha vuelto a volcarse con la última iniciativa del club, con motivo de la Jornada Retro que LaLiga ha convocado para el 10, 11, 12 y 13 de abril. A las 10h de la mañana, la entidad de Mestalla ha sacado una preventa en exclusiva para los Socio VCF y, en menos de una hora, se han agotado las 300 camisetas, a un precio de 100€ (menos el 15% de descuento) .

Para los amantes de lo vintage, habrá una segunda oportunidad (ya para todos los públicos) para poder adquirir la camiseta retro del club. El miércoles 08 de abril, coincidiendo con la semana de la Jornada Retro, esta edición limitada de coleccionista se podrá adquirir en las tiendas oficiales.

Valencia CF Danjuma con el 'Retro Jersey' valencianista

aquellos maravillosos años 90

Inspirada en los inicios de la década de los noventa, esta colección reinterpreta un clásico que durante dos temporadas (1990-91 y 1991-92) utilizó el Valencia CF como equipación alternativa. De aquellos años en los que la gente se identificaba con futbolistas como Ricardo Arias, Fernando Giner, Voro, Camarasa, Quique Sánchez Flores, Leonardo, Fernando Gómez Colomer, Lubo Penev, Carlos Arroyo, Robert Fenández, José Manuel Ochotorena o José Manuel Sempere, entre otros.

Este homenaje evoca aquel icónico diseño del Valencia CF y PUMA que comenzaba a consolidar el color naranja entre sus señas de identidad y que a lo largo de las últimas décadas ha sido protagonista de algunos de los momentos más especiales de la historia valencianista.

Valencia CF Así vestirá el Valencia CF en el Martínez Valero

El 'Retro Jersey', una edición limitada del Valencia CF que rememora el primer naranja de los años '90 y con el que se volverá a jugar, el próximo 11 de abril en el estadio Martínez Valero ante el Elche CF.