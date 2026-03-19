Así serán las camisetas históricas de la 'Jornada Retro' de LaLiga

LaLiga celebrará del 10 al 13 de abril próximo la primera 'Jornada Retro' de su historia, en la que los clubes de las dos categorías profesionales y también los árbitros saltarán al campo con equipaciones inspiradas en modelos históricos de su trayectoria. La iniciativa se llevará a cabo en la jornada 31 de Primera División y la jornada 35 de Segunda División.

elche fc

La camiseta está inspirada en la temporada 1991-1992, un momento especial en la historia del club que marcó una etapa significativa a nivel deportivo. Aquel año quedó para el recuerdo por la victoria 4-1 ante el Hércules y la clasificación para el playoff de ascenso a Segunda tras finalizar en cuarta posición, además del protagonismo de jugadores como Boria, Búfalo Crespín, Jesús de Huerta, Murúa o Puche, con Miguel en la portería y Bertomeu Llompart en el banquillo. El diseño recupera elementos característicos de la época, como la franja más alta y estrecha y el escudo con la denominación F. C., reinterpretados con una mirada actual para rendir homenaje a nuestras raíces.

levante ud

La camiseta está inspirada en los orígenes del Levante UD, fundado en 1907 bajo el nombre de Fútbol Club Cabanyal, una etapa fundacional que marcó la primera identidad futbolística del club. Este homenaje pone el foco en sus raíces históricas y en el legado que dio origen a la entidad actual. El diseño recupera elementos característicos de aquella época, como la banda diagonal negra sobre base off-white y el escudo en versión monocromática, reinterpretados con una mirada actual para reforzar el vínculo entre pasado y presente.

atlético de madrid

La camiseta está inspirada en los orígenes del Club Atlético de Madrid, fundado en 1903 bajo el nombre de Athletic Club, y en sus primeros años de identidad blanquiazul. Aquella etapa fundacional marcó el nacimiento de la entidad y quedó ligada a los primeros partidos en el Campo del Retiro, así como a los jugadores pioneros que construyeron la historia del club. El diseño recupera los colores azul y blanco de sus inicios, presentes también en el 120 aniversario celebrado en la temporada 2022/2023, cuando el equipo de Diego Pablo Simeone los vistió en el Riyadh Air Metropolitano, reinterpretados con una mirada actual para reforzar el vínculo entre origen, memoria y presente.

@ATM Camiseta del Atlético de Madrid 1903

ca osasuna

La camiseta está inspirada en el legendario equipo del Club Atlético Osasuna que compitió a finales de los años setenta y principios de los ochenta bajo la dirección de Pepe Alzate, una etapa que culminó con el ascenso a Primera División tras diecisiete temporadas y la consolidación en la élite con un estilo ultraofensivo que dio lugar al sobrenombre del ‘Osasuna de los indios’. Aquella generación quedó marcada por el tridente formado por José Manuel Echeverría, Enrique Martín y Patxi Iriguibel, respaldado por un sólido núcleo de jugadores navarros y la calidad de Clemente Iriarte en el centro del campo. El diseño recupera elementos característicos de aquella época, como el escudo histórico en un tamaño mayor al habitual, el cuello en ‘V’ y las tonalidades rojillas originales, reinterpretados con una mirada actual para reforzar el vínculo entre memoria, identidad rojilla y presente.

@Osasuna Camiseta de CA Osasuna temporada

real sociedad

La camiseta está inspirada en las equipaciones que la Real Sociedad vistió en la última etapa del histórico estadio de Atotxa, hogar txuri urdin durante 80 años, desde 1913 hasta 1993, y escenario de sus primeros grandes títulos. Aquella etapa forma parte esencial de la identidad del club y de la memoria colectiva de la afición. El diseño recupera elementos icónicos de aquellos años, como el cuello tipo polo, el canalé jacquard y las franjas sublimadas con patrón noventero, además de incorporar en la parte posterior el perfil del estadio y las fechas 1913-1993, reinterpretados con una mirada actual para reforzar el vínculo entre historia, identidad y presente.

@realsociedad Camiseta de la Real Sociedad temporada años 80

rcd espanyol

La camiseta está inspirada en los orígenes del RCD Espanyol, fundado el 28 de octubre de 1900 bajo el nombre de “Sociedad Española de Foot-ball", etapa en la que el club vistió por primera vez de amarillo y negro. Aquellos primeros años marcaron el inicio de una historia centenaria que sigue latiendo hoy. El diseño recupera la esencia de aquella equipación fundacional, incorporando el tramado del trébol de cuatro hojas y la reproducción del artículo original en el pecho, junto al parche Dani retro de la temporada 1994-95, integrando tradición y legado competitivo en una misma prenda.

real betis baloMpié

La camiseta está inspirada en distintos elementos de las equipaciones históricas del Real Betis Balompié, construyendo un homenaje transversal que evoca cuatro décadas de memoria verdiblanca sin replicar un modelo concreto. El diseño recupera la arquitectura clásica y recta de finales del siglo XX, las rayas verdiblancas de anchura estándar al estilo de los años 60 y 70, el cuello abierto en pico con ligera solapa propio de los 80 y una versión bordada del escudo utilizada a principios de los 90. El resultado es una prenda que conecta generaciones y refuerza el vínculo entre tradición, identidad y presente.

deportivo alavés

La camiseta está inspirada en la final de la Copa de la UEFA disputada el 16 de mayo de 2001 en Dortmund, la primera final europea en la historia del Deportivo Alavés. Aquella noche ante el Liverpool, con el inolvidable 4-4 antes de la prórroga, definió el carácter del equipo: valiente, ambicioso y competitivo hasta el último minuto. Veinticinco años después, el diseño conmemorativo convierte aquel hito en legado, no como un recuerdo nostálgico, sino como símbolo de identidad y pertenencia que proyecta al club hacia el futuro.

Miguelez Sports/Cordon Press Camiseta Deportivo Alavés temporada 2001

girona fc

La camiseta está inspirada en la temporada 1991/1992 del Girona FC, una etapa en la que el club competía en Segunda División B, lejos del foco mediático pero profundamente arraigado a su identidad local. Más que un periodo de éxitos deportivos, fue un tiempo de persistencia, compromiso y fidelidad incondicional por parte de su gente. Bajo el concepto “Un passat que sempre juga”, el diseño rinde homenaje a quienes estuvieron cuando no había cámaras ni garantías, a quienes sostuvieron al club sin saber hasta dónde llegaría. La prenda conecta aquel pasado con el presente actual del Girona, recordando que lo que hoy es realidad se construyó sobre la convicción y el apoyo de toda una comunidad.

real oviedo

La camiseta está inspirada en la equipación presentada en marzo de 2017 con motivo del 91 aniversario del club. Aquella prenda combinaba el negro, que representa la tierra, y el azul, símbolo del sentimiento del club, dando forma a una identidad marcada por el orgullo y la pertenencia. Lo que nació como una edición especial terminó convirtiéndose en un símbolo muy valorado por la afición, que durante años pidió su regreso. Ahora vuelve una de las camisetas más admiradas, solicitadas y recordadas por quienes han acompañado al club en su camino.

@realoviedo Camiseta de Real Oviedo temporada 2017

athletic club

La camiseta está inspirada en la indumentaria que el Athletic Club utilizó a comienzos de los años setenta, durante el periodo comprendido entre 1970 y 1975, una etapa clave en la modernización de la entidad. Aquellos años estuvieron marcados por hitos como la recuperación del nombre original de Athletic Club, la puesta en marcha de las instalaciones de Lezama y la conquista de la Copa de 1973 frente al CD Castellón. El diseño recupera la camiseta rojiblanca con cuello cerrado, los pantalones negros y las clásicas medias con rayas rojiblancas horizontales, conectando aquel momento histórico con la identidad que ha marcado al club durante las últimas décadas.

rcd mallorca

La camiseta está inspirada en una historia situada a comienzos de los años 2000, una etapa vibrante para el RCD Mallorca en la que el equipo destacaba por su carácter competitivo y por el talento de jugadores como Samuel Eto’o. Según cuentan en los pasillos del fútbol de aquella época, varios ejecutivos de Nike se fijaron en el equipo tras ver la energía que transmitía sobre el campo y viajaron a la isla con la idea de convertir al club en equipo de la marca. Incluso llegaron con un diseño exclusivo inspirado en la línea Total 90, pensado para reflejar la personalidad del Mallorca de aquel momento. Aunque aquella camiseta nunca llegó a materializarse, el club recupera hoy esa historia para rendir homenaje a su pasado y reforzar su vínculo con la identidad y el legado mallorquinista.

villarreal cf

La camiseta está inspirada en las equipaciones que el Villarreal CF vistió a comienzos del siglo XXI, una etapa en la que el Submarino Amarillo empezó a consolidarse en la élite del fútbol español y a escribir sus primeras páginas en competiciones europeas. Aquellos años marcaron la eclosión de un equipo que destacó por su fútbol de ataque y que empezó a ganar reconocimiento en el panorama internacional. El diseño recupera la estética previa a 2004, con amplia presencia del color azul, el escudo del club y el logotipo histórico de Joma bordados, junto a un cuello tipo polo que refuerza el carácter clásico de la prenda. La camiseta combina esa inspiración histórica con materiales actuales para mantener la esencia retro sin renunciar al confort y la tecnología textil moderna.

valencia cf

La camiseta está inspirada en la equipación alternativa que el Valencia CF utilizó a comienzos de los años noventa, concretamente en las temporadas 1990/1991 y 1991/1992. Aquel diseño fue vestido por jugadores como Ricardo Arias, Fernando Giner, Voro, Paco Camarasa, Fernando Gómez Colomer, Miguel Ángel Bossio, Lubo Penev, Enric Cuxart, Carlos Arroyo, Rommel Fernández o Robert Fernández. La prenda recupera aquel modelo que contribuyó a consolidar el color naranja entre las señas de identidad del club y que con el tiempo se convirtió en protagonista de algunos momentos destacados de su historia. El diseño reinterpreta la estética original con diferentes tonos de naranja y un escudo inspirado en el que utilizaba el equipo a inicios de los noventa, conectando memoria e identidad valencianista.

sevilla fc

La camiseta está inspirada en la estética clásica de las equipaciones del Sevilla FC, reinterpretando los colores tradicionales de la primera equipación con una paleta cromática de inspiración retro. El blanco clásico evoluciona hacia un tono blanco hueso y el rojo vibrante se transforma en un rojo desaturado con efecto tiza, reforzando el carácter vintage de la prenda. El diseño adopta una estética minimalista con cuello tipo polo, con reminiscencias de las equipaciones utilizadas por el club en los años 80. Como elemento distintivo, la camiseta incorpora el escudo histórico del Sevilla FC utilizado desde principios del siglo XX hasta 1921, sustituyendo al actual para reforzar el vínculo con la herencia y la identidad del club.

fc barcelona

El diseño se inspira en el legado, la trayectoria y las raíces del Club, coincidiendo con la celebración de su 125 aniversario. Utilizando los colores azul y grana, presentes en el escudo como elemento central, se creó un diseño distintivo, único y simbólico que evoca la identidad del equipo a lo largo de los años. Para honrar los orígenes de la Entidad, la propuesta se ha reflejado en el primer equipamiento del Club en 1899; una camiseta bicolor, con un diseño que proporciona un elegante y clásico contraste.

@FCB Camiseta de FC Barcelona temporada 2024

Por otro lado, Real Madrid, Rayo Vallecano y Getafe sí se unen a esta iniciativa, pero no vestirán estas equipaciones retro durante la jornada 31 del campeonato por "problemas técnicos". Aun así, sí participarán en los diferentes eventos relacionados con el proyecto y, para la próxima campaña, vestirán las camisetas vintages.