El Valencia Basket femenino cierra el 2025 con sus primeras dudas desde que tocó la élite hace siete años

El domingo 21 de diciembre fue duro para el Valencia Basket femenino. La derrota en Fontajau, ante un Uni Girona relamiéndose ante la sangría de ese 96 a 68 tan concluyente, no fue un accidente. Son ya varios tropiezos feos en esta 25/26, tanto en Liga Femenina Endesa como en la Euroliga. Doce días antes en el Roig Arena, ante el Casademont Zaragoza, en competición europea, tras un parcial de 7 a 30 en el último cuarto, ante una afición boquiabierta.

Miguel Ángel Polo Casademont Zaragoza asaltó el Roig Arena en la Euroliga

Con un partido pendiente, las valencianas son quintas en Liga, con tres derrotas en once jornadas disputadas. Si ganan el envenenado choque pendiente por la alerta roja ante el Casademont Zaragoza en el Roig Arena, subirían hasta la tercera posición. Pero es más la imagen que da el equipo que los resultados. Le está costando sacar los partidos adelante, con muchas desconexiones defensivas que también pasan factura en ataque. Si por algo se ha caracterizado la etapa de Rubén Burgos al frente de las taronja es por su dominancia defensiva. Ahí nacía su éxito, su consistencia, su competitividad.

Ya en la 24/25 el técnico lanzó, con su discreción habitual, varios mensajes avisando de la peligrosa falta de regularidad en la mentalidad defensiva de sus jugadoras. Pero el equipo fue capaz de convivir con ello y de encontrar su mejor versión en los momentos calientes de la temporada, a excepción de la Copa de la Reina. Doblete con la Supercopa y la Liga, endulzado con la presencia en las semifinales de la Euroliga.

Miguel Ángel Polo Rubén Burgos saluda a Lekovic tras ser sustituida

En verano se realizó una reestructuración importante, se buscaba rejuvenecer las piernas e inyectar ambición en un vestuario complacido tras muchos éxitos. Se fueron Nadia Fingall, Stephanie Mavunga, Kristine Vitola, Yvonne Turner y la más importante, Alba Torrens. La veterana alero, con sus limitaciones físicas, era un ejemplo en el día a día, y una ganadora. Contagiaba, una figura que se echa de menos. Regresaron las cedidas Awa Fam y Elena Buenavida, las mejores noticias del actual curso. También se fichó a la joven balcánica Marija Lekovic, a la pívot internacional española María Araújo, y a las temporeras Tanaya Atkinson y Ben Hind Abdelkader. Ellas tenían que hacer mejor al núcleo formado por Leti Romero, Queralt Casas, Raquel Carrera, Kayla Alexander, Alina Iagupova y Leo Fiebich. Y esperar a ver cuándo y cómo regresaba de su maternidad Cris Ouviña.

Los problemas físicos de Raquel Carrera se han notado, claro. La pívot gallega, una de las mejores de Europa en su puesto, lleva un plan de recuperación para su rodilla izquierda que la tiene fuera de combate desde finales de noviembre. El talento baloncestístico y competitivo de la gallega se echa en falta, mucho.

Miguel Ángel Polo NIa Coffey, uno de los fichajes realizados con la temporada empezada

Su ausencia ha puesto también en el foco a Kayla Alexander, la MVP de la pasada final de Liga, que sin duda está jugando por debajo de las expectativas. Desde que no está Carrera, la canadiense ha bajado mucho su rendimiento, pero mucho. Ante el Unión Estepona, 2 puntos y 1 rebote. Ante Salamanca, 4 puntos y 5 rebotes. Ante Gran Canaria, 17 puntos y 3 rebotes. Ante CAsademont Zaragoza, 2 puntos y 7 rebotes. Ante Landes, 2 puntos y 8 rebotes. Ante Uni Girona, 4 puntos y 1 rebote, en diez minutos en pista. Un rendimiento muy lejano al de una MVP. Las medias, terribles: 5'1 puntos y 4'1 rebotes por encuentro. Sin Raquel, no sólo no ha aumentado su producción, sino que la ha bajado ostensiblemente. Lejos de su promedio, por ejemplo en Euroliga (13'6 puntos y 6 rebotes).

Miguel Ángel Polo Awa Fam es la gran sensación del Valencia Basket

La llegada de Nia Coffey en sustitución de Atkinson no ha tenido impacto. El equipo necesitaba físico y puntos. De momento no pasa de ser un complemento discreto (5'5 puntos y 3'5 rebotes). También se rescindió a Alina Iagupova, un talentazo con la cabeza fuera de foco por los problemas en su Ucrania natal. Ahora Esteban Albert debería ir al mercado para darle un salto de calidad a la plantilla o puede complicarse la exigente temporada. Una llegada diferencial, como mínimo.

Miguel Ángel Polo Cris Ouviña, en su primer partido tras dar a luz

En el base, Leti Romero necesita también más ayuda. Lekovic es joven y aún no es lo que necesita Valencia Basket para dominar los partidos cuando la canaria descansa o no está fina. Buenavida sí que sube las prestaciones y contagia su chispa al equipo, pero es más escolta que base.

Lo que está claro es que, más allá de la vuelta de Carrera, Rubén Burgos necesita inyectar calidad, físico y ambición en el vestuario. Las rivales en España se han reforzado mucho y bien, como es el caso de Uni Girona y Cadademont Zaragoza. Salamanca, en transición, fue capaz de ganarte hace unas semanas en su pista. Ensino Lugo quiere meterse entre las mejores.

Desde que ascendiera a la máxima categoría nacional en 2018, ganar se convirtió en un hábito. En 2021 la Eurocup, lo que supuso debutar en la Euroliga en la 21/22 y en el camino conquistar la Supercopa europea ante el Ekaterimburgo. En 2023, primer título de Liga Femenina Endesa. En 2024, el triplete nacional: Liga, Copa de la Reina y Supercopa. Así como si nada. Pero en septiembre se perdió la final de la Supercopa ante Zaragoza, y se fue casi siempre a remolque ante la mayor energía rival. Unos días después se empezó la Liga con una inesperada derrota en Ferrol (71-65) y, desde entonces, ha habido malos síntomas. Derrotas europeas duras ante Fenerbahce (71-49) o ante Zaragoza (63-70).

Una realidad, ante equipos duros, no se gana: Salamanca, Uni Girona o las mañas. Aún hay tiempo para reconquistar la Copa y retener la corona liguera. En Euroliga es otro cantar. Las turcas son otro nivel, pero ya queda claro que a día de hoy, cuesta imaginar a las valencianas luchando por el cetro continental. Esteban Albert tiene la llave para que el mercado compense las carencias que se han detectado desde verano. El 2025 se cierra en Badalona el 28 y el 30 ante Casademont en el aplazado en el Roig Arena. La imagen que se dé puede acelerar la decisión del director deportivo.