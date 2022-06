El último baile de Carlos Soler

El Valencia da por perdido a Carlos Soler. En realidad, poco ha cambiado desde el pasado mes de septiembre. Poco se distancia este titular de lo que contábamos en Deportes COPE Valencia allá por el mes de octubre, cuando la renovación había dado sus primeros pasos, sus primeras conversaciones serias.

Fue entonces cuando los agentes del centrocampista pidieron una reunión con el club para empezar a hablar de la renovación. Hay que recordar que acaba contrato en junio de 2023. Y las pretensiones de Soler fueron altas desde el inicio. Acordes a su progresión y a su estatus, seguramente que sí, pero inalcanzables para un club con las penurias económicas como el Valencia actual. Por eso, ya contábamos entonces en COPE, desde el club se consideró desde el primer momento que las intenciones del futbolista eran las de no renovar. Al menos es la lectura que hacían dadas sus elevadas pretensiones.

Pasaron los meses y la renovación se cocía a fuego lento, muy lento. Soler esperaba una respuesta, mientras desde el club esperaban un gesto del jugador. Un tira y afloja en el que nadie movía pieza. Antes de acabar el año, el Valencia trasladó su propuesta. Muy alejada de lo que pedía el jugador. La propuesta no significaba un gran aumento en su salario. El contrato vigente ya lo situaba cerca del tope salarial que Meriton quería para su vestuario, y por ello, tenía poco margen de maniobra, salvo que quisiera hacer una excepción, la que se había ganado el futbolista sobre el césped.

En febrero tuvieron su última toma de contacto, agentes y club. Poco se avanzó. El inmovilismo era la nota predominante. La preocupación de Soler iba en aumento. La preocupación de un valencianista que quería seguir en su club pero que veía que se estaba alejando día a día de un futuro en Mestalla. La cuestión entró en punto muerto y desde ahí, todos los caminos indican la salida.

La visita de Murthy a Barcelona para comer con Laporta y vender su producto, recuerda a otros tiempos, otras ventas (Alcácer, André Gomes…). El club ponía en el mercado a uno de sus baluartes, de sus mayores activos y lo hacía a ojos del mundo futbolístico. El Barça dijo entonces que no era un objetivo. Quizás en otro momento, pero no ahora, no Soler.

Llegó la despedida de Mestalla. Último partido ante el Celta. Sin público. La gente en la calle protestando contra la gestión de Meriton. Pero para Soler fue un partido muy especial a nivel individual. Pidió a los suyos que acudieran al estadio. Familia, amigos, agentes. Todos se juntaron en el césped al acabar el partido para hacerse la foto. La última en Mestalla. Soler asumió su adiós ese día. Todos los caminos apuntaban a ello.

Desde el club también lo dan por perdido. No se han vuelto a sentar. No han dado ningún paso. Ni el uno, ni el otro. Evidentemente, le corresponde al club mover ficha, pero queda claro que tiene su hoja de ruta marcada con el canterano.

Se habla de Inglaterra. La Juventus lo quiso en el mercado de invierno y llegó a viajar a Valencia para hablar con el jugador. El Napolés entra en la puja. Interés de equipos no le faltan. El último en sumarse a la lista es el Atlético de Madrid. Los de Simeone tienen apuntado su nombre en la agenda y Mendes se ha metido por medio en la operación para ayudar a que cristalice. Un servicio más del superagente portugués a su amigo Peter Lim. Los colchoneros están en la operación salida. Lemar, Correa…están en la rampa. Soler gusta y el jugador prioriza el seguir jugando en España. Más aún, en un equipo Champions.

No se habla de cifras, pero en los mentideros se reconoce que 20/25 millones, sería una buena venta para el club al ser su último año de contrato y ser beneficio neto al tratarse de un jugador de la factoría Paterna.

Desde hace días, también se desliza la información de que Gattuso ha aceptado la venta de Guedes y Soler en la charla que mantuvo con Lim en Singapur la semana pasada. Así que, los presagios de Carlos Soler eran reales y el del Celta apunta a que fue, su último baile en Mestalla.