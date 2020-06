El triple que lo pudo cambiar todo

Quedaban 19 segundos para que se acabar el partido. Una falta personal en ataque de Toko Shengelia sobre Aaron Doornekamp le otorgaba la última posesión del partido de semifinales a Valencia Basket con un marcador adverso (73-75), es decir con posibilidades de empate o triunfo en caso de anotar ante Kirolbet Baskonia. Sube la bola Jordan Loyd, no muy acertado a lo largo del partido y con un pobre 1 de 5 desde más allá del 6,75, combina con Fernando San Emeterio que no llega a mirar el aro, le devuelve la bola al americano que, ante la defensa de Shengelia, amaga con lanzar desde ocho metros y acaba tirano un triple que agota la posesión, se estrella en el aro y sale despedido. El rebote capturado por Bojan Dubljevic ya de poco sirve. Valencia Basket cae apeado en las semifinales de esta Fase Final excepcional de una forma dura, con un triple que lo pudo cambiar todo y que no era necesario. Con un lanzamiento de dos se habría forzado la prórroga y otros cinco minutos de juego, pero Jordan Loyd quiso convertirse en el súper héroe de la noche y acabó camino de villano

Todo esto fue el desenlace de un partido con dominios alternos, dominado por Valencia Basket en sus dos primeros cuartos con cierta solvencia. La ventaja de nueve puntos al descanso (42-33) deja bien a las claras que los de Jaume Ponsarnau habían sido mejores en las dos zonas. Sin embargo un desacierto enorme tras la reanudación sumió a los 'taronja' en un letargo que acabaron el tercer cuarto perdiendo por la mínima (13-23 de parcial y con otra baja que añadir a la extensa lista. Guillem Vives y Maurice Ndour ni siquiera pudieron empezar el torneo, Alberto Abalde se ha perdido los dos últimos partidos y Louis Labeyrie abandonó la cancha con una visible torcedura de tobillo que le impidió volver a jugar.

Labeyrie se lesionó el tobilloFoto: ACB Photo

Se acaba un buen año para Valencia Basket con dos semifinales (en Liga ACB y Copa del Rey), un notable en Euroleague y el regreso a la mejor competición continental el próximo curso y con muchos frentes por resolver: siete jugadores de la actual plantilla acaban contrato (Van Rossom, San Emeterio, Tobey, Labeyrie, Ndour, Loyd y Doornekamp), además del entrenador. Trabajo hay en las oficinas de la Fonteta.