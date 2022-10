Solís lanza un dardo al Ayuntamiento: “No entendemos este retraso”

El director corporativo del Valencia CF, Javier Solís, aseguró que la situación del nuevo Mestalla se está “politizando” como consecuencia de la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas de 2023 y aseguró que no hay motivos “técnicos” para que el Ayuntamiento de València no les haya enviado todavía el borrador del convenio que quieren firmar para retomar las obras tras haber caducado la Generalitat la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que lo amparaba.

“No entendemos este retraso que nos está llevando a dilatar un tiempo precioso en el que el club podría estar trabajando ya en el Nuevo Mestalla que es lo que deseamos. En estos momentos, no coinciden el interés general y el partidista. El retraso a la hora de tener el convenio perjudica a los intereses del club y la ciudad”, denunció Solís en una rueda de prensa, en la que matizó que "está pasando mucho tiempo y desde un punto de vista técnico no debería ser así. No me gustaría que se dilatara por el interés general para la ciudad y por el club. Eesperamos que dentro de poco lo tengamos”, señaló.

También señaló que no les afecta el deseo del Ayuntamiento de que no puedan acceder a beneficios urbanísticos en la parcela del antiguo Mestalla hasta cumplir con sus compromisos en el nuevo. “No nos afecta. El Mestalla actual no se podrá demoler hasta que el otro este operativo, así que es un instrumento de validación que no nos afecta", dijo.

"Lo que queremos es tener ese convenio que estamos esperando desde hace casi tres meses", reiteró Solís quien señaló que las últimas valoraciones de la parcela de Mestalla son de 120 millones de euros y que el extra de edificabilidad de la ATE es de unos quince millones.

Solís, junto a Corona, en la rueda de prensa de este jueves





Dijo que, según el acuerdo del Consell el Ayuntamiento, no les pueden cambiar las condiciones que había en la ATE pero defendió que, aunque han pedido licencia para los 70.000 espectadores que marca ese convenio, lo mejor es que el nuevo Mestalla tenga 66.000 y que ese no es un obstáculo para ser sede del Mundial 2030.

“Se hablaba de que el club quería rebajas. Nada más lejos de la realidad. Lo único que se intenta es tener un estadio diferente, con algo singular como la terraza, que le da algo especial. No supone ningún impedimento para el Mundial 2030 salir con 66.000 de inicio recogiendo que llegado el momento se podría llegar a 70.000 en cinco meses. Entendemos que no son rebajas sino que es adecuar el proyecto de años atrás a la realidad. Es darle una cierta lógica”, apuntó.

Solís aseguró además que llegado el momento, el club denunciará ante los tribunales la caducidad de la ATE y que si después hay un pacto con el Ayuntamiento retirará la denuncia. “El club ha defendido una postura muy clara: que la ATE podía haber sido extendida. Todo aquello que hemos venido defendiendo nos veremos obligados a defenderlo en la vía judicial pero con un acuerdo de la ATE se retirará la demanda”, afirmó.

El directivo del Valencia dijo que Meriton, la empresa del máximo accionista Peter Lim, siempre ha querido hacer el estadio y que ha sido proactivo en la venta de las parcelas del actual Mestalla y celebró que ahora con la financiación del fondo CVC no necesiten hacerlo para arrancar las obras e indicó que ese dinero “en el banco quema” aunque dijo que no hay un plazo para gastarlo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

| Directo @DepCOPEValencia | ??



?? Javier Solís advierte sobre los beneficios o no de la ATE y la posibilidad de acudir a los Tribunales



?? Sin noticias desde el Ayuntamiento pic.twitter.com/56BpB82u3s — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) October 20, 2022





El Ayuntamiento contraataca

El Ayuntamiento de València instó este jueves al Valencia a dar los pasos administrativos que le faltan y a retomar ya las obras del Nou Mestalla sin esperar a que ambas partes firmen un convenio que aseguran que ya conocen en sus líneas básicas porque será “una reproducción de la antigua ATE”. “Así se les ha comunicado a los gestores del club en todas y cada una de las reuniones que se han mantenido en los últimos meses”, asegura en un ”comunicado” distribuido desde el departamento de Urbanismo, que dirige la vicealcaldesa Sandra Gómez. “Se les ha explicado que pueden y deberían empezar ya las obras. Porque el convenio ni impide ni facilita empezarlas. La licencia de obras está pendiente de que el club dé pasos para conseguirla. El club no ha hecho un avance, reunión o encuentro para conseguir la licencia de obras”, afirma.