Checa, sobre el CF Lorca Deportiva: “Es uno de los equipos más en forma de la categoría”

El entrenador de la Deportiva Minera, Checa, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido contra el CF Lorca Deportiva. El técnico ha asegurado que el equipo se encuentra “muy bien y con muchísimas ganas” de que llegue el encuentro, a pesar de que los últimos resultados no han sido del todo positivos. “El fútbol no nos está dando lo que nos merecemos”, ha lamentado, aunque considera que el equipo sigue en el camino correcto.

Una plantilla casi al completo

A nivel de plantilla, Checa ha confirmado buenas noticias, ya que tiene a “todos disponibles” para el próximo enfrentamiento. Esta semana se han reincorporado a los entrenamientos Omar y Javier Vera, y Kike Carrasco, que jugó con molestias la semana pasada, ya está “al 100 por 100”. El equipo llega con la moral alta y con ganas de medirse a un “gran rival”.

La fuerza del grupo

El entrenador ha vuelto a elogiar la actitud de sus jugadores en el día a día, de quienes se siente “muy orgulloso”. “Para mí es un lujo, no puedo estar mejor rodeado, y todo lo que estamos consiguiendo es gracias a ellos”, afirmó. Checa ha insistido en que la clave del éxito reside en la unidad, lanzando un mensaje claro a la plantilla.

El equipo está por encima de todo" CHECA Entrenador de la Deportiva Minera

“El equipo está por encima de todo, y sobre todo que sepan que enfrente vamos a tener un rival que necesita que estemos a un buen nivel como equipo”, ha declarado. El técnico ha subrayado que, más allá de las buenas individualidades, la fortaleza del equipo es lo más importante para competir contra un Lorca Deportiva que considera uno de los rivales “más en forma de la categoría”, con 7 puntos conseguidos en los últimos 3 partidos.

Una de las pruebas de esta fortaleza colectiva es que el equipo ya suma 11 goleadores distintos esta temporada, un dato que para Checa da más valor a su discurso. “Lo importante aquí es el equipo. Por encima de cualquiera, por encima mía, está el equipo y con eso tenemos que morir”, ha sentenciado.

El apoyo de la afición

Checa también ha tenido palabras de agradecimiento para la afición, cuyo apoyo considera fundamental, especialmente cuando los resultados no acompañan. El club ha organizado un autobús para el desplazamiento a Lorca, del que apenas quedan plazas. “Tengo mucha suerte de estar rodeado de la gente que tenemos en el club”, ha expresado el técnico.

Son una afición única, una afición que siempre responde" CHECA Entrenador de la Deportiva Minera

El entrenador ha definido a sus seguidores como “una afición única, una afición que siempre responde y que sabe que los suyos van a muerte”. Finalmente, Checa ha prometido el máximo esfuerzo de cara al partido: “Decirle que este sábado vamos a ir a muerte y espero que ellos sigan ayudando a su equipo como lo hacen en cada partido”.