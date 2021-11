Soldado: "Muchos jugadores estamos muy lejos de nuestro máximo nivel"

Cómo está

“Pues bien, deseando conseguir la primera victoria ya. Es una situación delicada, sobre todo porque también hemos pasado por una destitución, de Paco. Que es un hombre muy querido por el levantinismo y pasar por ese momento es muy desagradable también. Cuando las cosas no salen, se tuerce todo y a la mínima que pasa algo en el campo tienes dudas y así es difícil poder ganar partidos. Llevamos dos semanas de entrenamiento muy duro: físicamente, tácticamente y mentalmente y hay que borrar todo lo que se ha hecho hasta ahora para empezar de cero desde el viernes y conseguir esa primera victoria”.

Qué autocrítica hace del momento del Levante UD

“Está claro: muchos jugadores estamos muy lejos de nuestro máximo nivel y eso penaliza mucho al equipo. El primer punto que debemos conseguir, es encontrar individualmente ponernos al 100%. Cuando se consiga, el equipo dará un salto de calidad muy grande. Nos han venido muy bien estas dos semanas: hemos entrenado una animalada en la concentración de El Saler. La voy a recordar como una de las mini pretemporadas más duras que he vivido en mi carrera. Sí, sí, sí. De verdad. Nos hacía falta. El equipo físicamente no estaba bien y estas dos semanas nos han venido muy bien para trabajar el aspecto físico y el viernes se tiene que ver otro equipo al visto hasta ahora”.

Hábleme de esa concentración en El Saler

“Las piernas… y no es por la edad. Compartió el Levante por twitter el horario y era: 08h de la mañana en ayunas al gimnasio. 09h desayuno. 10h activación en el gimnasio. 10.30h entrenamiento en el campo. 12.30h gimnasio. 13.30h comida. 15h activación en el gimnasio. 15.30h entrenamiento en el campo. Al acabar otra vez gimnasio… una locura, una locura, una locura. ¡Tenía más alarmas en el móvil! Ha sido una semana muy productiva, no solo por lo físico. Dos sesiones para trabajar el aspecto táctico y con el psicólogo el aspecto mental que es muy importante también”.

Qué supuso la destitución de Paco López

“Desgraciadamente, el mundo del fútbol ya sabemos cómo funciona. Cuando los resultados no llegan el primer señalado es el entrenador. Pero todos sabemos que los jugadores estamos muy lejos de nuestro mejor nivel. Sabemos la responsabilidad que tenemos los jugadores y que esa situación que vivimos fue por nuestra culpa. No tenemos ninguna duda. El Levante siempre le estará agradecido a Paco por estos cuatro años que estuvo aquí y por lo que le dio al club. Ahora estamos con Javi y su cuerpo técnico nuevo y estamos a muerte ahí. Tenemos que trabajar de la misma forma o mejor”.

Javi Pereira. Poca experiencia…

“Mira: de la situación que estamos no tenemos tiempo ni para pensar. Lo que tenemos que hacer es no opinar, dejar de hablar y trabajar. Está el mister, Javi Pereira, con su staff técnico, gente muy preparada y a muerte con lo que nos digan. Creo que el equipo lo ha aceptado muy bien y él se siente muy a gusto trabajando con nosotros. No es un vestuario problemático, no hay egos, todos queremos salir de esta situación lo más rápido posible”.

La concentración, al margen de lo físico, ¿sirvió para hablar?

“Por supuesto. A nadie nos gusta que nos saquen de nuestras casas, ir concentrados… pero esta vez, era necesario. Hemos pasado mucho tiempo juntos, hemos analizado nuestros partidos. Nos hemos dicho lo que cada uno pensaba viendo los partidos, hemos sido sinceros. Hemos encajado las críticas de los compañeros y el staff técnico cuando nos lo han dicho y ese es el único camino para poder mejorar. Hemos avanzado mucho y eso se tiene que ver reflejado el viernes”.

¿Se arrepiente de haber fichado por el Levante UD?

“En ningún momento. Para mí, era un reto venir aquí y empezar de cero. Ni mucho menos por el nombre que tengo, iba a venir aquí y ponerme a jugar. Para mí era un reto que me llamaba la atención, e iba a hacerlo estando en mi casa. Hemos vivido una pandemia mundial que a mí me abrió los ojos y quería estar cerca de los míos. Tuve la oportunidad y a nivel personal como profesional era una oportunidad”.

¿Cómo se siente ante la crítica?

“La crítica, al final, es ley de vida. Da igual el trabajo que estés haciendo. Nuestra situación, lo más importante, es saber cuál es la realidad. Llevamos 13 jornadas sin ganar, que es una barbaridad. Sabemos que la gente tiene paciencia, pero la paciencia se agota. Vivimos momentos muy jodidos, el día del Granada, cuando la gente expresó su malestar, de la forma en que lo hizo en el Ciutat. Uno de los momentos más desagradables que yo he pasado durante mi carrera. La única forma de salir de aquí, es haciéndonos más fuertes, estando más unidos. La gente, esa paciencia se le está acabando. El equipo sabe que dando el nivel que estamos dando, no vamos a salir de ahí. Y para salir de ahí necesitamos a los nuestros. Esto es una familia. La afición tiene un papel muy importante para sacar a los equipos de estas situaciones. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte y solo deseamos que la gente hasta el final esté con nosotros. Y cuando se acaben los partidos, se muestren de la forma que ellos sientan. Pero que les vamos a necesitar. Aquí lo vamos a sacar todos juntos. Empezando el viernes por la noche. No hay mejor forma de empezar el fin de semana que ganando ese partido. Que la gente lo disfrute y se sienta partícipe y ojalá sea de la victoria”.

¿Estará contra el Athletic Club?

“Como os dije, la semana pasada fue muy exigente. He estado arrastrando unas pequeñas molestias. Hoy he tenido muy buenas sensaciones, mañana haré trabajo de campo normal y si todo va bien estaré disponible el viernes”.

