“La situación en Nueva York es caótica”

Su pasión por el fútbol ha guiado su camino siempre. Sus inquietudes, sus ganas de mejorar y su capacidad de aprendizaje llevaron a este valenciano a no dudar, cuando llegó la ocasión. Antes, tras toda una vida dedicada a su formación en los banquillos, Nico Estévez (Valencia, 29 de enero de 1980) tocó el cielo con las manos cuando se le dio la oportunidad de dirigir al primer equipo del Valencia CF. Fue con la destitución de Miroslav Djukic y antes de la llegada de Juan Antonio Pizzi. Con solo 33 años y convirtiéndose en el técnico más joven en Primera División, Nico Estévez dirigió dos partidos en la élite: en Copa frente al Nástic y en Liga, en Mestalla, frente al Real Madrid, justificando así las capacidades que venía demostrando desde las inferiores del club che.

���� Nico Estévez, desde Chicago: "Como vemos en España, el ser humano tiene dificultades para seguir reglas, incluso con multas"



�� "Estamos lejos de las muertes de Nueva York o Nueva Jersey"https://t.co/quHBxzti0H — Tiempo de Juego (@tjcope) April 11, 2020

Tras esta experiencia, una llamada le invitó a cruzar el charco y emprender aquello que llaman ‘el sueño americano’. Hoy, seis años más tarde y tras pasar por el Columbus Crew SC, es segundo entrenador de la selección de EEUU. Vive en Chicago, con su familia, y desde allí nos contó en Tiempo de Juego cómo se está viviendo la pandemia. “Viven, en casa. Como la mayoría”, explica Nico Estévez y pasa a detallar, las diferencias con el epicentro norteamericano de la crisis por el coronavirus. “Yo creo el caso de New York, junto a New Jersey, es increíble. Más de 200.000 contagiados juntando ambos estados. Aquí en Illinois, son cerca de 17.000 casos y 596 muertes. Allí hay 9.000 muertes. Estamos lejos. En el área de Chicago está más controlado. De momento, en ese sentido, no estamos viviendo lo que pasa en New York donde la situación es caótica”, afirma Nico Estévez, confinado con su familia.

Junto a parte del staff estadounidense

Preguntado por Paco González sobre las restricciones que se están llevando a cabo en EEUU, el asistente del seleccionador americano de fútbol se sincera. “El ser humano de por sí tiene dificultades en seguir las reglas. Lo hemos visto en España donde incluso poniendo una serie de multas la gente se salta esas reglas. Está permitido salir a pasear, a correr. Guardando la distancia de seguridad. Sí que es verdad que en Chicago la alcaldesa puso unas normas muy estrictas. Chicago tiene un invierno muy duro y cuando salieron unos días muy buenos (en cuanto al clima) la gente aprovechó para salir a los parques, al lago… hacían picnics. La policía los mandaba a casa pero en cuanto se iban volvían otras familias. Yo ahora me asomo al balcón y veo a grupos jugando a fútbol o béisbol”.

Nico Estévez espera que pronto podamos volver a la normalidad y, en su caso, seguir haciendo aquello que le apasiona y que guía su camino.