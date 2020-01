Ser o no ser en Europa

A octavos o a casa. Eso es lo que le espera al equipo femenino de Valencia Basket en su primera participación continental. Y la disyuntiva llega en el peor momento de la temporada. Nunca antes las chicas de Rubén Burgos habían perdido tres partidos de manera consecutiva sumando todos los torneos (frente a Campus Promete y Perfumerías Avenida en la Liga Endesa y ante las rusas del WBC Enisey en Eurocup).

Tamara Abalde durante el partido de ida jugado en Rusia

Precisamente esa derrota en Siberia (60-55) obliga a la remontada en la Fonteta. No sólo han de ganar, si no que han de hacerlo por al menos seis puntos de ventaja para acceder a la siguiente ronda, los octavos de final de la Eurocup. Y las ausencias siguen siendo más que notables. A las lesionadas de larga duración, Leticia Romero y María Pina se una la de la pívot Julia Reingerová que se recupera de un esguince en su tobillo izquierdo. Además la norteamericana Robyn Parks, recientemente fichada, no puede jugar por estar completo el cupo de extracomunitarias con la presencia de Meiya Tirera y Joy Adams. De hecho, en caso de superar esta ronda, el club deberá decidir qué dos de estas tres jugadores entran en la convocatoria.

En caso de que el resultado final del partido sea de una renta favorable a Valencia Basket de cinco puntos, se procederá a jugar una prórroga de cinco minutos hasta que se deshaga ese marcador.

Si las de Rubén Burgos superan esta ronda, hay muchas posibilidades de que se produzca un duelo español en octavos de final, puesto que el Lointek Gernika maneja una ventaja de 18 puntos en su eliminatoria frete al Szekszard húngaro.