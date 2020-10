La selección puede ser la llave con Kondogbia

Geoffrey Kondogbia continúa entrenando al margen del grupo. Su participación en el choque del domingo en Mestalla ante el Getafe, sigue siendo seria duda. El jugador no pone de su parte. Le duele el talón, es su argumento. La realidad es que las pruebas médicas que se le han practicado, no advierten ninguna lesión, así que la pelota está en el tejado del futbolista. Pero a Kondogbia lo que le sigue doliendo es el “supuesto engaño” de Anil Murthy en su intento fallido de salida al Atlético de Madrid. Desde que el presidente le dijo que no aceptaba la oferta del conjunto colchonero, lo que hace Kondogbia es un acto de rebeldía. Desde el día de la reunión con Murthy, le duele el talón. No entrena con sus compañeros y se ha perdido los partidos ante el Villarreal y Elche, sin importarle la urgencia y necesidad que tiene esta plantilla tremendamente debilitada por su propietario. A Kondo le ha dado igual. Es más, la indignación, que el querer sumar por el equipo. Y no es cualquiera. El centroafricano es el tercer capitán de la plantilla.

Kondogbia entrena al margen del grupo

En este escenario, el cuerpo técnico no ha arrojado la toalla, pero casi. Se ha dado cuenta que el jugador no está por la labor. Al menos hasta que el próximo 5 de noviembre se cierre el plazo que tiene el Atlético de Madrid para poder fichar para sustituir la salida de Thomas. Como avanzó el pasado sábado Tiempo de Juego COPE, el club colchonero ha pedido la intermediación de Jorge Mendes para intentar desatascar la cesión de Kondogbia al equipo de Simeone. El jugador hace fuerza y tiene claro que quiere salir, por eso continúa su particular pulso a la entidad.

Kondo jugó su último partido ante el Betis

Pero ahora el jugador se ve en una encrucijada. Tiene ante sí, un objetivo inmediato. En dos semanas, su selección, la República Centroafricana, se juega el pase en eliminatoria ante Marruecos para la fase final de la Copa África 2021. Y Kondogbia quiere ayudar a su combinado, eso sí lo tiene claro. Allí también es capitán, y allí si piensa ejercer de ello. Los partidos se disputan el 13 y 17 de noviembre. La concentración arrancará el próximo lunes 9 de noviembre. Antes, el Valencia CF, el club que le paga, disputa dos partidos cruciales, Getafe y Real Madrid en Mestalla. Si el jugador sigue borrándose, quedará en evidencia, una vez más, si se marcha con la selección. Quizás no le preocupa, pero en ese caso, volvería a echar más leña sobre el incendio provocado en las últimas semanas. Así que la selección puede ser la llave para su regreso a la dinámica del grupo. Si quiere acudir a la llamada internacional, sin levantar más sospechas y sumar más descredito a su compromiso con el Valencia CF, debe dar un paso al frente, olvidar la indignación, los dolores, y ponerse al servicio de Javi Gracia. Al menos hasta el 1 de enero, cuando se abra el mercado de fichajes de invierno y, seguramente, busque de nuevo la puerta de salida.