La segunda remontada tendrá que ser sin Morales

El capitán del Levante, José Luis Morales, se perderá el partido del sábado ante el Espanyol en el Ciutat de València por la contusión en la rodilla izquierda que sufrió en el último partido de la Liga. El entrenador del Levante, Alessio Lisci, confirmó la baja de Morales. “No llega. Morales está muy enfadado por no llegar pero sería un riesgo grandísimo sacarlo en este partido y no va a jugar”, indicó en la rueda de prensa previa al choque.



El jugador madrileño se lesionó el pasado lunes en Bilbao ante el Athletic y no se ha entrenado durante la semana con el equipo. Alessio, sin embargo, se mostró optimista con la posible vuelta de Morales para el duelo ante Osasuna del próximo 19 de marzo. “Puede que sí, esperemos que se recupere pero hay que ver cómo evoluciona”, indicó el italiano.

Alessio, optimista

Alessio Lisci, aseguró este viernes que hasta que haya puntos es optimista y cree que pueden conseguir la permanencia en Primera División y recordó que hace un par de semanas estaban “muertos”. “Cuando perdimos contra el Cádiz, Betis o Getafe estábamos muertos y la semana pasada estábamos vivos. Quedan muchos puntos", dijo Alessio en la rueda de prensa previa al partido ante el Espanyol.

Alessio: "Hasta que haya puntos se puede hacer"



“Nadie se pensaba que íbamos a ganar en el Wanda. Hay que estar tranquilos, hay que vivir en el día a día”, enfatizó el entrenador italiano, que recordó que han hecho “muy buenos partidos” cuando se han centrado en el “día a día”. Alessio remarcó que deben pensar en el presente. “No hay que proyectarse en el futuro y cuando es el último paso para volver a meternos en la pelea, nos cuesta. Para mí esa es la clave”, indicó el preparador del Levante.

Y en la grada estará Artur, un hincha muy especial

Artur Chupyra es un niño ucraniano que llegó a València esta semana tras huir de la guerra en Ucrania y que este viernes ha vuelto a pisar el Ciutat de València, donde ha saludado a todos los jugadores del Levante y en especial al delantero Roger Martí, uno de sus ídolos. Artur viajó durante días en el primer autocar que partió desde Ucrania con destino València junto a alguno de sus familiares, según ha explicado a los medios oficiales del Levante su padre de acogida, Saúl López.



Una de las primeras cosas que ha hecho es volver al campo del Levante para saludar a Roger, quien nada más comenzar la guerra en Ucrania envió un mensaje a Artur para darle ánimos. “Fue genial cuando vi su mensaje, estaba súper contento y tenía mucho ánimo. El Levante es el mejor equipo del mundo, veo todos los partidos en la televisión”, ha contado Artur desde el césped del Ciutat de València.

?????????????????? ?????? ?????? ???????? ????



Artur Chupyra se reencuentra con el Ciutat y el #LevanteUD después de llegar el lunes de Ucrania ????.



Granota gracias a su padre de acogida, Artur cumplió uno de sus sueños: conocer en persona a @Roger27M.@LaLiga#OrgullGranota ?? pic.twitter.com/IprCzBYrY2 — Levante UD ?? (@LevanteUD) March 11, 2022

