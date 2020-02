Rubi: "Tengo entendido que es muy difícil que Feddal se marche"

El entrenador del Real Betis, Rubi, se refirió al posible interés del Valencia CF por contratar e incorporar inmediatamente al central marroquó Zou Feddal y comentó que le "consta el interés" pero también "no es fácil" que se cierre la operación y que tiene "entendido que es muy difícil que marche".

"Tenemos cuatro buenos centrales y no queremos desprendernos de ninguno, salvo que por cuestiones económicas se decida otra cosa”, subrayó al respecto.

El Valencia CF, tal y como viene Deportes Cope Valencia desde este lunes, ha elegido a Feddal para cubrir la baja de Garay, pero no está dispuesto a obligarse a hacer un gran desembolso económico. El club de Mestalla tiene un acuerdo con el jugador pero no está dispuesto a realizar una fuerte inversión en una opción de compra que sea obligatoria. Sin embargo, el Real Betis está forzando la negociación y pretende incluir una claúsula obligatoria.

Además, Rubi también dijo que "no hay partido fácil y menos jugar ante el Valencia. En casa no ha perdido y tiene una gran plantilla".

Se refirió a posibles cambios en el once en relación al duelo de la pasada jornada ante el Mallorca, en el que el Betis empató en el Benito Villamarín (3-3) y reconoció que "algo va a haber" porque de ese partido salieron "enfadados porque algunos de los goles encajados fue responsabilidad" del equipo.

"El otro día, en cosas que teníamos asimiladas, fallamos y nos costó el partido. El 95 por ciento de los jugadores entrenan bien todos los días y si en el entreno se demuestra que se merece jugar es el momento de la temporada para hacer cambios", declaró.

Preguntado por su futuro en el banquillo bético si no llegan resultados positivos en las próximas semanas, precisó que "el entrenador que mira a más de pocas semanas, sabe que mira con fantasía, pero sabe que esto cambia."

"La ilusión la tengo al tres mil por ciento. Me gustaría tener más de tres años de contrato, pero pienso en Valencia y en poca cosa más", puntualizó el barcelonés, quien no valoró la posibilidad de que el equipo tenga que luchar por no descender, algo que le parece "imposible" y que no se le "pasa por la cabeza".