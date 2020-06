Roig: "para que Ferran y Garay se quedaran, tendrían que ser portugueses"

Nunca ha tenido pelos en la lengua. Fue uno de los presidentes más polémicos que ha tenido el Valencia CF a lo largo de su historia. Paco Roig (Poble Nou, Valencia, 1939) llegó al poder entre aclamaciones en 1994 y se marchó por la puerta de atrás, tras presentar su dimisión, tres años después.

Sus comparecencias públicas siempre destapaban controversias, su manera de expresarse no solía dejar indiferente a nadie. Con el paso de los años las cosas no han cambiado. Paco Roig, el hermano mayor de Juan y Fernando entre otros, es un verso suelto. En una entrevista concedida a À Punt lo ha vuelto a dejar claro.

La venta del club a Peter Lim hace ya más de cinco años nunca le gustó: "a mis manos el Valencia CF ya no volverá. Porque yo estoy ya abuelo, porque si fuera joven, a lo mejor hacía hasta otro equipo para tirarlos a estos. Un equipo de Burjassot o tal para tirarlos a estos "a fer la ma". Esto es una vergüenza"

Y sobre los dos asuntos que ahora mismo copan la actualidad che también se muestra muy tajante. El futuro de Ferran Torres y el de Ezequiel Garay casi le hacen perder los nervios: "con el de Foios lo tendría más claro que el agua. Siempre he pensado que se parecía a Cruyff. Cuando arranca, cuando levanta la cabeza... para mí es una vergüenza total, como valenciano. Yo no lo conozco, él es de Foios y yo de Poble Nou. Supongo que se ha escapado, pero se ha escapado porque no es de Portugal".

Y en cuanto al cruce de acusaciones entre el club y Garay: "un club normal cuando un tío está lesionado lo renueva. Esto es lo que ha pasado toda la vida, pero estos son especiales. Para renovarlo tendría que ser portugués".