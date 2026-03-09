El Valencia CF logra la remontada... ¡109 partidos después!

109 partidos. 1047 días. Dos años y diez meses después... el Valencia CF logró remontar un partido en liga y detener así una cuenta que, para muchos, se había hecho eterna. Casi tres temporadas para el aficionado sabiendo que, cada vez que un rival se ponía por delante, la victoria se iba a escapar. Una radiografía tan real como nítida que refleja a la perfección, la mentalidad que ha arrastrado el vestuario en los últimos tiempos. Un grupo frágil ante los golpes y vulnerable en la adversidad, incapaz de voltear un marcador en contra durante tres largos años...

Nunca antes en su historia había tardado tanto en remontar un encuentro. Nunca antes había mantenido en el tiempo la agonía de saber, que si el rival se ponía por delante no sumaría de tres. Ni en Mestalla ni a domicilio. Tremendo. La última vez que lo logró, fue conviviendo con el descenso. Aquel 27 de abril de 2023, con el tándem Baraja-Marchena en el banquillo. Con una temporada que agonizaba tras la espantada en enero de Genaro Gattuso y con Mestalla agarrado al clavo ardiendo de una leyenda del club en el banquillo y con una generación de canteranos imberbes que llegaron al rescate de su gente. Javi Guerra, Diego López, Cristhian Mosquera o Alberto Marí. 'La quinta del Pipo'.

LÁZARO DELA PEÑA© El XI que logró la remontada 109 partidos después

REMONTADA HISTÓRICA

La victoria ante el Deportivo Alavés dejó un registro para la historia de LaLiga. Y es que nunca antes, en sus casi 107 años de vida, el Valencia CF había ganado un partido, al que llegaba perdiendo en el minuto 90. En un encuentro esquizofrénico, el equipo de Carlos Corberán empató en el añadido con un gol de Eray Cömert. Y fue, en el minuto 99, cuando Hugo Duro culminó la remontada desde los 11 metros, transformando un penalti que había provocado él mismo.

puntuación de champions... EN LA SEGUNDA VUELTA

El triunfo anoche en Mestalla sirve al Valencia CF para sumar 15 de los últimos 24 puntos posibles . Cinco victorias en los ocho partidos que se llevan hasta la fecha de la segunda vuelta liguera. Unos números que evidencian la mejoría del equipo en este tramo del campeonato. 12 goles a favor (1'5 por partido) y 10 en contra (1'25 por partido). La comparativa con la primera vuelta es demoledora. En 19 partidos, el Valencia CF sumó 19 puntos, cosechados en tres victorias y ocho empates en los que anotó, 18 tantos, solo seis más que en ocho partidos del segundo tramo liguero. Con estos resultados, el Valencia CF es quinto en la tabla, con los mismos puntos que CA Osasuna (4º y en puestos Champions). Solo el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético han sumado más puntos que los de Corberán en las ocho jornadas de la segunda vuelta. Los próximos partidos, a domicilio, de manera consecutiva: visitar el Carlos Tartiere para medirse al Real Oviedo. Y lo siguiente, el Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla FC...