Un quiero y no puedo del Valencia

El Valencia sigue inmerso en una pesadilla de la que, por lo visto hasta la fecha, le será difícil de escapar. Esta vez no hubo falta de actitud, ni de ímpetu. Hubo rigor defensivo (Correia al margen) y gozó de varias ocasiones para llevarse el encuentro. Por no haber, no hubo ni tan siquiera una alineación extraña. Gracia puso de inicio el once por el que habríamos apostado todos. Pero el fútbol no espera a nadie y el Valencia llega tres meses tarde a la competición.

Con el empate frente al Cádiz acumula una victoria en los últimos 13 partidos. Tres triunfos sobre un total de 17 encuentros disputados hasta el momento. En esta ocasión, con el agua al cuello, inmerso en puestos de descenso y frente a un recién ascendido, tampoco llegaron los tres puntos. Lo intentó, completó una buena primera mitad (con un gran remate de Maxi Gómez que despejó Ledesma), pero a la vuelta de los vestuarios se volvió a caer. Un error defensivo en la marca de Correia terminó en un remate acrobático del Choco Lozano en el área pequeña para alojar el cuero al fondo de la red. Otra vez remar a contracorriente. Otra vez esa sensación de autodestrucción recorriendo el cuerpo del valencianismo.

Otro resultado frustrante en Mestalla

Justo antes de esa acción, el Valencia pidió tímidamente un penalti sobre Correia sobre la línea del área cadista. Una zancadilla clara que, ni el colegiado primero ni el VAR después, decidieron señalar. El criterio arbitral también le daba la espalda.

Gracia dio entrada a todos los futbolistas ofensivos que tenía en el banquillo. Kangin ya lo había hecho a los 20 minutos por lesión de Gameiro y al coreano le sumó a Álex Blanco, Sobrino y Manu Vallejo. Con el equipo volcado en campo rival, un centro lateral exquisito de Gayà lo cabeceó Maxi Gómez para poner el empate. Merecido pero insuficiente.

El 'Choco' Lozano tras su gol en Mestalla

El Valencia sale del descenso pero la clasificación engaña: tiene los mismos puntos que el Elche, con dos partidos más que los ilicitanos. Y dos puntos más que Osasuna con un encuentro más que los navarros. Es cierto, hoy el Valencia dejó mejores sensaciones que tiempo atrás, pero debe sumar de tres en tres si no quiere hundirse en la tabla.