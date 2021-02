¿Quiénes son los refuerzos del Valencia CF?

El Valencia CF se ha reforzado con tres futbolistas a pocas horas para el cierre del mercado de fichajes. Un jugador por línea para apuntalar, una plantilla muy debilitada el pasado verano. Se trata de un central, un mediocentro defensivo y un delantero.

En la zaga llega Francisco Reis Ferreira, más conocido como Ferro. Futbolista portugués, de 23 años que milita en Benfica y que llega a la entidad de Mestalla hasta final de temporada, con opción a prorrogar la cesión en caso de tener éxito. Ha disputado en Portugal cuatro partidos en Liga, uno en la Copa y otro más en la AllianzCup. En total, 306 minutos. Allí, ha estado a la sombra de Nicolás Otamendi y JanVertonghen, además de Jean- Clair Todibo y Jardel. Por si fuera poco, tal y como desvelamos en COPE el pasado 18 de diciembre, cuando anunciamos la operación Ferro para el Valencia CF, ahora ha incorporado a LucasVeríssimo, central que llega tras disputar la final de la Copa Libertadores con Santos. Por todo ello, Ferro llega a València en busca de los minutos que se le han negado en el club donde se formó y con el que ha sido internacional en las inferiores de su selección. Preguntado Marcos López por el futbolista, nos contaba que “Ferro es un chico joven, central. Una posición que había que mejorar. Necesitaba minutos. No es una inversión de club, en Benfica tenía una competencia insuperable. Llega para aportar, como central izquierdo. Si hay salud, será Guillamón- Paulista y Diakhaby. Ferro llega para sumar y veremos qué minutos le puede dar Javi Gracia”.

Vídeo

En el centro del campo ha recalado desde Italia, Christian Oliva. Uruguayo, 24 años y formado en Nacional. De las tres incorporaciones, es quien llega con más minutos en las piernas. Oliva ha disputado 10 partidos en la Serie A con el Cagliari y dos encuentros de Copa. Un total de 529 minutos. Sin ir más lejos, viene de jugar los 90 minutos en el último compromiso de los italianos frente al Sassuolo. También llega cedido, hasta final de temporada y sin coste alguno, más allá de lo que le resta de ficha por cobrar. Se intentó Winks (Tottenham), Edson Álvarez (Ajax), Florentino (Mónaco), Pulgar (Fiorentina), Okay (Celta) y Seri (Fulham). Pero sus clubes nunca facilitaron el acuerdo por el aspecto económico. “Christian Oliva no me convence demasiado, con la pelota en los pies le puede costar. Mediocentro uruguayo, defensivo, estilo Torreira, se posiciona bien. Es pequeño de tamaño. Estilo de jugador que te domina el oficio. Salió hace poco de Nacional, le falta velocidad europea. Tenía mucha competencia en el Cagliari. No es ese mediocentro que yo pensaba que buscaba el Valencia. Se le pueden ver algunos goles y algunas situaciones. Puede jugar de interior también. Su posición en el Valencia será en el doble pivote al lado de Carlos Soler. El posicional entre centrales”, afirmaba Marcos López en COPE.

Ferro con la camiseta del Valencia CF

Y por último, Patrick Cutrone. Delantero italiano, 23 años recién cumplidos y posiblemente, el que más cartel de los tres tenga. De hecho, según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 12 millones de euros, habiendo alcanzado un valor de 30 millones de euros (según este portal), a finales de 2018. 28 millones pagó el Wolverhampton al AC Milan por hacerse con sus servicios. El Wolves lo cedió a la Fiorentina y esta temporada, ha disputado 11 encuentros de la Serie A y dos de Copa, a los que hay que sumar dos partidos más de Premier League y dos más en la FA Cup. Esto se dio, porque el conjunto inglés cortó la cesión con los italianos, por la lesión de Raúl Jiménez. Pero la llegada de William José ahora en invierno le ha vuelto a cerrar las puertas. Cutrone ha sido una vez internacional absoluto con Italia y 21 veces con la sub-21. El delantero italiano buscará en València reencontrarse con el gol. “Cutrone es un jugador interesante. El delantero italiano siempre le cuesta en España. Es fantástico el delantero extranjero que juega en Italia y viene a España, no así el italiano. En esa posición de ‘9’ en Italia, es un delantero entre centrales y lo ve claro de cara a gol. Cantera Milan, no se pone nervioso y define bien. Es el fichaje más importante y de más nivel. La plantilla gana volumen”, asegura Marcos López.

Patrick Cutrone, nuevo delantero che

Tal y como desvelamos ayer en COPE, las tres incorporaciones reúnen los requisitos exigidos por Peter Lim desde Singapur: menores de 25 años, sin lesiones en el último año y medio, cedidos y sin obligatoriedad de compra en verano.

Ferro y Cutrone ya se han ejercitado

Además, el Valencia CF ha intentado dar salida a Jason Remeseiro. En las últimas horas, varios clubes se han interesado por sus servicios, con especial interés el ElcheCF. En caso de haberlo logrado, la dirección de fútbol habría buscado incorporar un futbolista en banda derecha, que actuase principalmente de lateral. Pero la información que manejamos en COPE es que el futbolista prefiere mantenerse en la plantilla che, por lo que desde el club descartaban por la tarde su marcha.