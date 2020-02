"Quico me dijo en Girona que iba a mantener su palabra"

Recta final de la lesión

Me siento bien ahora. Ya estoy en la recta final, estoy entrenando, estoy completando entrenamientos casi hasta el final y las sensaciones son muy buenas. Es verdad que es mucho tiempo y que me falta un poco coger ese tono físico, pero con esos entrenamientos y exigiéndome a mí mismo lo cogeré rápido.

Proceso de recuperación

Me lo tomé con filosofía y exigencia pero al final sí que es verdad que las cosas se han ido complicando por el camino. He tardado un poco más de lo habitual, pero bueno estoy muy contento porque al final las cosas con trabajo salen.

Su estado de ánimo

He estado un poquito insoportable, sobre todo, al principio porque no puedes hacer casi nada. El humor te cambia y para eso he tenido a mi novia que me ha aguantado y me he ayudado mucho. La impotencia de ver a todo el mundo de vacaciones y yo en casa, pero más un bajón que mal humor. Hubo una época de no avanzar, de hacer lo mismo, pero gracias a Dios estoy ya en el punto en el que estoy.

El apoyo de Paco López

Se han preocupado y han estado pendientes y estoy muy agradecido. Ahora me están acogiendo con los brazos abiertos y he notado mucho su confianza.

Rober Pier, en DEPORTES COPE VALENCIA

El gesto del Levante el día de su lesión

No estaba firmado el acuerdo, pero el mismo día de la lesión en Girona en el vestuario de las primeras personas que veo es al presidente y me dice que él va a mantener su palabra y yo me quedo tranquilo. No me dio tiempo a pensar nada raro poque Quico fue muy claro y desde ese momento fue muy sencillo todo.

¿Fecha de vuelta?

No lo sé pero no me queda demasiado. Está todo encaminado.

El Levante 2019-20

Lo veo muy bien y en los partidos contra los equipos de nuestro nivel los he visto muy bien y creo que hemos sido superiores.