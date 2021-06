A sus 25 años Tamara Icardo ha logrado lo que nadie de esta tierra había conseguido antes: proclamarse campeona de una cita del World Padel Tour. Y lo ha hecho por la puerta grande, sin ceder ni un solo set en compañía de la argentina Delfina Brea y dejando en la cuneta a las número 1 del mundo (Alejandra Salazar y Gemma Triay) y a las vencedoras del anterior torneo en Vigo (Paty Llaguno y Virgina Riera). Y todo sin ser cabezas de serie. Lo nunca visto.

Todavía en pleno sueño tras lo alcanzado, la valenciana atiende a Los Lunes al VAR de COPE Valencia con una sonrisa imborrable en su rostro.

¿Te lo crees?

Todavía estoy como en una nube.

Primera valenciana

Lo sabía. Era consicente de ello. No me ha pesado. Desde el momento en el que estás en la pista sólo puedes pensar en pádel. No me paraba a pensar en esas cosas.

Firmando en la cámara como toca



La paciencia personificada

Hay que meter todas las bandejas que sean necesarias para ganar el punto.

Primeras campeonas no cabeza de serie

No había pasado nunca. Ese dato no lo sabía, pero estábamos fuera de las ocho cabezas de serie. Hemos jugado con todas las parejas que te podías encontrar más fuertes.

¿Cómo lo explicas?

Tenía que llegar más tarde o más temprano porque hemos trabajado muy duro y ya llevábamos dos semifinales y en nuestra primera final nos proclamamos campeonas. Esto es una sensación única.

Tamara abraza a su compañera Delfina



¿Cuál es tu club?

Suelo jugar en XV Pádel en Xirivella. Aquí hay una devoción por el pádel, estamos todos locos.

¿Del 5 al 11 de julio?

(Se ríe) Me toca darlo todo en mi tierra en el Valencia Open. Provoca una sensación de alerta