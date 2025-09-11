Preocupación en Valencia Basket de cara a la Supercopa con Montero, Badio y López-Arostegui

Valencia Basket tiene su primera cita oficial de la temporada el 26 de septiembre en Málaga. La semifinal de la Supercopa ACB, ni más ni menos, que ante el anfitrión y vigente campeón, Unicaja. Si no ha sido ya un contratiempo importante no poder arrancar la pretemporada con todos los jugadores por los compromisos internacionales, ahora ha llegado una preocupación mayor. Las lesiones. Primero fue Nate Reuvers, que llegó tocado de una rodilla de su participación con Hungría. Peores son las noticias de los últimos días.

Jean Montero, que en los playoffs se lastimó un ligamento de su dedo meñique de la mano derecha, sigue con molestias. En Yecla, en el primer amistoso, volvió a lastimarse y ya no jugó en Teruel el miércoles ante Casademont Zaragoza en el segundo test. Una ecografía puede determinar incluso la necesidad de pasar por quirófano, algo que se espera que no, pero que en cualquier caso preocupa por la proximidad de ese choque ante Unicaja. Quedan poco más de dos semanas.

En Teruel, López-Arostegui, que volvía a las pistas después del Eurobasket sufrió un percance en el dedo corazón de la mano izquierda. Un jugador le cayó encima del dedo y fue muy aparatoso, porque dio la sensación de que le reventaba el dedo. Fue atendido en un hospital turolense, donde le esperaron Enric Carbonell, Luis Arbalejo y Víctor Luengo, para volverse por carretera a Valencia ya casi de madrugada. Las pruebas determinarán si el hueso o los nervios tienen afectación, y hace falta cirugía, algo que alargaría su tiempo de baja.

El tercero es Brancou Badio. Durante el encuentro ante Casademont Zaragoza notó un pinchazo en el isquio y la ecografía también marcará el alcance de la lesión y su consiguiente tiempo de recuperación. El senegalés viene de un verano exigente, con muchos partidos en el Afrobasket y las siempre intensas pretemporadas de Pedro Martínez.