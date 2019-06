Un plan para Kangin

El Valencia CF sigue tratando con suma delicadeza el caso Kangin Lee. El futbolista coreano se convirtió en la sensación del pasado Mundial sub-20 que se disputó en Polonia. Con solo 18 años (dos menos que la mayoría de los convocados), Kangin llegó a la final con Corea del Sur y fue elegido Balón de Oro del prestigioso torneo. Su gran actuación vino a confirmar lo que muchos ya sabían: se trata de un diamante por pulir. El Valencia CF es consciente de ello. Lleva cuidando al futbolista desde las categorías inferiores en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ha seguido toda su evolución y lo ha visto destacar en edad cadete y juvenil. Tanto es así que, la temporada pasada, comenzó formando parte del filial en 2ªB y terminó la misma siendo parte del primer equipo. Vista su progresión, en el mes de enero Kangin pasó por las oficinas para mejorar sus condiciones contractuales: ficha del primer equipo, contrato hasta 2022 y cláusula de estrella: 80 millones de euros.

El club de Mestalla se muestra tranquilo y quiere cuidar a Kangin. Sabe que será un futbolista con un futuro por conquistar pero, a día de hoy, el entrenador prefiere que salga cedido para coger minutos y experiencia en la élite y regresar al Valencia CF. Desde la parcela deportiva del club no se contempla un posible traspaso y así se lo trasladaron a sus agentes. Kangin no está en venta y no tiene precio de salida. La mejor fórmula para el club, es alcanzar un acuerdo de cesión que satisfaga a ambas partes y que garantice a Kangin el mayor número de minutos posibles en la élite. Ya son varios los equipos de Primera que se han dirigido al club o a sus agentes para interesarse por Kangin. El Levante UD, Granada CF, CA Osasuna o RCD Espanyol son algunos de ellos.

De hecho, según hemos podido saber en Deportes COPE Valencia, Paco López, técnico del conjunto granota, ha llamado a Kangin Lee para mostrarle su enterés personal. La opción levantinista es una de las que más gusta a todos. Seguiría en Valencia, rodeado de su entorno más cercano y jugaría en un equipo que por estilo de juego y mentalidad de su técnico irían acorde a lo que Kangin necesita.