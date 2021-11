A Pereira y al Levante UD solo les vale ganar

El entrenador del Levante UD, Javier Pereira, explicó este jueves que está convencido de que van a revertir su mala situación en la clasificación y recordó que no ha venido a València para estar “un mes y pico” sino para lograr la permanencia en Primera División. “Los resultados son los que son. Una victoria cambia la perspectiva de cada uno. Estoy muy centrado y entero y no he venido para estar un mes y pico, he venido para hacer mi trabajo y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Tenemos margen de maniobra suficiente”, dijo en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic Club. “Es el negocio éste, está así montado y sabía el reto que tenía antes de venir. Los entrenadores siempre pedimos tiempo y el tiempo te lo dan las victorias. Yo no voy a formar parte de ese debate, pero si hacemos una valoración justa estuvimos a diez minutos de la victoria el otro día en Vitoria”, insistió.



El entrenador del Levante, que tras cinco partidos en el cargo no ha logrado cambiar la dinámica del equipo, quiso mandar un mensaje a su afición: “Me gustaría que estuviésemos todos unidos en este momento. Nos quedan 25 partidos, 75 puntos y echando cuentas con 34 puntos cumplimos el objetivo. Queremos mirar hacia adelante, como si la liga empezara mañana y que estemos todos en la misma dirección para lograr el objetivo”.

Los futbolistas del Levante UD Carlos Clerc, Jorge de Frutos, Roger Martí y Shkodran Mustafi han entrado en la convocatoria para enfrentarse este viernes al Athletic Club en el 'Ciutat de València', mientras que el defensa Rober Pier es baja de última hora por una contusión. Clerc se perdió el último partido por unas molestias en el obturador; De Frutos sufrió una lesión muscular en Vitoria; y Roger y Mustafi llevan alrededor de un mes de baja por una fascitis plantar y una rotura muscular, respectivamente.



También está entre los convocados Roberto Soldado, aquejado de unas molestias en los últimos días, mientras que el costarricense Òscar Duarte está a punto de llegar a València tras jugar con su selección. Además, Postigo y Melero causan baja por lesión, mientras que Blesa no estará disponible por una contusión.

