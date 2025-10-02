Las peñas hablan claro: “No es ir contra Danvila, pero por 20 millones te quedas con un club de Primera División”

El Levante UD está a un paso de cambiar definitivamente de manos, si es que no lo está ya. El club va a convocar en los próximos días la fecha de la Junta General Extraordinaria que aprobará la capitalización de 14 millones de euros de parte del dinero que prestó en su día Pepe Danvila al club y, de este modo, el actual CEO pasará a tener un 70 por ciento aproximadamente de los títulos de la entidad.

Tras la reunión mantenida el pasado martes por la Comisión Ejecutiva de la Fundación del Levante, que ahora todavía maneja el 30 por ciento de los títulos, la Delegación de Peñas ha levantado la voz. El colectivo de peñistas, que agrupa a unos 2.000 aficionados granotas según fuentes de la Delegación, pidió a la Fundación que elaborase un informe independiente para analizar la propuesta de capitalización de Danvila y ante la negativa de ésta a hacerlo, serán ellos mismos los que realicen el estudio.

El asesor de la Delegación de Peñas del Levante UD, Pedro Lizondo, es uno de los patronos de la Fundación y pertenece a la Comisión Ejecutiva y ha explicado en Deportes COPE Valencia su postura. “Se está presentando un escenario que Bizas (sociedad de Pepe Danvila) con esta capitalización, alcanzaría más del 50, incluso podría llegar a los 60 o el 70 por ciento, depende de la valoración. Y, bueno, lo que se estima desde la visión de la Delegación de Peñas es que la Fundación, que es el otro accionista, digamos de referencia, bueno, que antes de decidir dar el ok o dar su voto positivo, pues tendrá que informarse o tendrá que asesorarse por alguien independiente que no sea el interesado”, explicó.

“O sea, lo que hay que tener claro es que eso una persona física no lo hubiera aceptado en la vida O sea, lo más normal del mundo es que se pida esto. Por lo tanto, en ese contexto, la Delegación de Peñas dice: ‘oye, vamos a pedir un informe, un asesoramiento, a ver si hay otras opciones, que la Fundación no pierda su patrimonio’. Porque puede ser que el final sea éste, pero por lo menos, por lo menos habrá que analizarlo y ver otras expectativas. Esta decisión es la más importante de Levante en los últimos 50 años. Tomarla sin estar seguro o tener toda la información… tenemos ese deber con nuestra gente. Pero esto es básico, esto no está hecho en contra de Danvila, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que Villarroel empezó bien, y acabó como acabó, Quico empezó bien, y por desgracia, por mala suerte, no vamos a entrar en estos temas. Y ahora vemos a Danvila, que para nosotros ahora es perfecto, es la persona que tiene que estar al frente, pero una cosa es eso y otra cosa es que el Danvila inversor que se ponga enfrente de la fundación, y depender de la voluntad de una sola persona, si se puede, hay que intentar evitarlo, sin perjudicarle, y agradeciéndole lo que ha hecho. Él tiene que salir resarcido, y además por la puerta grande, y tiene que estar aquí y nosotros apoyarlo en lo que haga falta, pero es una cosa, y otra cosa es que haya un exceso de agradecimiento que le regales del club. El problema de aquí es que Danvila dice eso, y a lo mejor tiene razón, es que aquí no estamos en contra de Danvila, es que tiene que dar muy claro, no lo sabemos, pero ¿tú te fiarías si tú tienes el 35% de una empresa que es tuya, que te ha costado mucho conseguirla, y el otro socio te dice, solo hay esta solución? Pedirías una segunda opinión, es que esto es de cajón, y luego a lo mejor el final es que, oye, gracias Danvila, y sigue con tu línea, de maravilla, votamos que sí”, dijo.

“Con lo que él arriesgó tiene el 35% de Levante y oye, está bien, además lo está gestionando, el fútbol es que entre la pelota, ha entrado la pelota, de maravilla, y no vamos a pedir más, pero también es verdad que el 35% no es 70. Todo este ocultismo… se está ‘enmerdando’ el tema, es absurdo, de verdad, que a mí me sale fatal, pero claro, cuando llega un momento, si tú puedes pagar 20 por una cosa que vale 35, y nadie te lo impide, no vas a pagar 35, 40 o 50. Las cuentas son éstas: por 20 millones te quedas un club en Primera División”, explicó en COPE.