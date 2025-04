Pedro Martínez: "El partido ante Hapoel Tel Aviv está 50-50, no tenemos miedo y la Fonteta tiene que darnos energía"

La Fonteta vivirá el miércoles, a las 20:30 horas, el tercer y definitivo choque de semifinales de la Eurocup entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv. Los taronja, con su gente, a por su séptima final en la competición, con un ambiente algo intoxicado por el malestar de la afición valenciana por los precios de los abonos para el traslado al Roig Arena y la tensión vivida en Samokov el viernes pasado con los seguidores hebreos.

El club se reunirá el jueves con los representantes de las peñas para escuchar, explicar y valorar cómo actúa ante el descontento generado. En el otro punto, la entidad valenciana emitió dos comunicados. Uno, el sábado, denunciando insultos, sensación de inseguridad y anunciando una queja formal ante la Euroliga. El segundo, el lunes, hacienda pública la decisión de no poner entradas a la venta, permitiendo la entrada a los abonados y cediendo 50 localidades a los hebreos, el mínimo exigido por la organización.

Con esta atmósfera y con la duda hasta última hora de Chris Jones, con unos problemas en la rodilla izquierda que ya le hicieron perderse el choque del domingo en Granada, Valencia Basket quiere hacer valer su condición de local. Pedro Martínez, el entrenador taronja, repasó en rueda de prensa las emociones antes de la gran cita.

¿Cómo está la enfermería para este partido ante el Hapoel Tel Aviv?

Tenemos incidencias físicas, pero todos los jugadores y todo el mundo considera que esto es una final y los jugadores dan todo, todo lo que tienen. No queremos hablar ni llorar, los 13 jugadores profesionales están a disposición y el miércoles decidiremos quién es el descarte. Contamos con todos.

¿Le preocupa el ambiente enrarecido que rodea el encuentro, por las tensiones del viernes en Bulgaria y por el malestar entre la afición por el precio de los abonos de la 25/26?

Para mí, todos los partidos son igual de importantes. El del miércoles no es más importante que el primero que jugamos en la Fonteta, todos los partidos se tienen que preparar igual, da igual la competición. Aunque sea de liga regular, lo tienes que afrontar haciendo lo mismo, el mismo trabajo de previo. Los entrenadores hacen lo mismo, los jugadores hacen lo mismo, y todos los partidos los consideramos igual. La trascendencia que pueda tener el partido no es algo que dependa de nosotros, ni es algo que podamos controlar. Por lo tanto, nuestra preparación tiene que ser la misma. Sólo nos debe preocupar el hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y sobre el tema de los abonos, me falta toda la información del mundo. No puedo hablar, ni por supuesto en nombre del club, en este tema, ni por supuesto en nombre de los aficionados, porque desconozco cuál es la problemática. No he tenido la oportunidad de hablar con aficionados y no conozco su punto de vista. Pero sí que he hablado con los responsables y, las explicaciones que me han dado, me han parecido coherentes. Me han explicado cómo es el pabellón, sin entrar mucho al debate, porque no es algo que a mí me incumba, no es mi problemática. Pero ahora sólo tengo el punto de vista del club y las explicaciones que me han dado, sin que yo las haya pedido, que tampoco me las tienen que dar, ni yo las tengo que pedir, me han parecido que son muy coherentes.

El viernes en Samokov se vivió un ambiente hostil. ¿Qué le dice a la afición de Valencia Basket?

En primer lugar, el ambiente fue desagradable, sí, pero no perdimos por ese ambiente, perdimos porque Hapoel jugó mejor que nosotros y no queremos utilizar eso como excusa ni que nos sirva para explicar nada. Nos ganaron porque jugaron mejor y el miércoles lo que nosotros tenemos que hacer es jugar mejor. Yo no voy a incitar al odio contra otros profesionales, contra otro equipo que está compuesto por jugadores profesionales y al final compañeros, tanto entrenadores como jugadores. Evidentemente lo que pasó fue desagradable y yo apelo a los valores del deporte que no son los que se vieron en ese partido por parte de los aficionados. Apelo a los valores que tienen los aficionados del Valencia Basket, para que el miércoles lo que tienen que hacer, lo que van a hacer, porque porque son famosos por ello, es animar a su equipo y darnos la energía que necesitamos para sacar adelante un partido muy importante contra un grandísimo rival que tiene grandísimos jugadores y que juegan muy bien a baloncesto. Entonces toda nuestra energía tiene que estar centrada en eso, no en otras cosas que además se alejan muchísimo de los valores del deporte, que son los que queremos que nos representen.

¿Sienten presión por jugar en casa el desempate?

El partido no lo miramos desde el punto de vista de los nervios, lo miramos desde el punto de vista de que nos hemos ganado estar aquí. Ha sido una temporada larga, han pasado momentos de todo tipo. Nos ganamos tener el tercer partido en casa desde la primera jornada, también por ganar el primero de la serie. Jugar en la Fonteta, evidentemente no garantiza nada, porque al final todos sabemos que puede ganar cualquiera. Creo que la eliminatoria ahora mismo está 50-50, pero no lo afrontamos ni con miedo, ni con nervios, más allá del miedo que siempre tienes a perder, que a nadie le gusta. Antes de un partido definitivo siempre tienes nervios, pero nos hemos ganado este derecho de jugar en casa y queremos hacer el mejor partido posible. Jugar buen baloncesto, defender bien, rebotear muy bien, haciendo los pequeños detalles de la eliminatoria, que ya será el tercer partido que jugamos con ellos en una semana. Adaptarnos a lo que proponen, aunque ellos también ajustarán y ajustan cada partido. A eso nos tenemos que adaptar. Para mí el partido está cincuenta - cincuenta. Así que vamos con buen ánimo, creyendo mucho en nosotros y a dar nuestro máximo. Si perdemos, les daremos la mano.

En los partidos de esta temporada en los que su equipo no ha podido jugar a lo que le gusta, ¿cree que se puede cambiar eso? ¿Qué ha aprendido el equipo?

Es que si fuera eso, solo un tema táctico, pues te diría "la defensa esta que nos hacen", pero es que eso no va de eso. Esto va del talento de los jugadores, de sus capacidades físicas, de dónde tienen ellos más dinamita, o más básquet, más calidad... va de eso. No todo es la táctica que hacemos. Los entrenadores gastamos mucho tiempo hablando de táctica, y le damos a todos los temas muchas vueltas, pero al final, es más sencillo. Jugamos contra un equipo muy bueno, que han ganado un partido y han ganado uno, eso quiere decir que ni ellos son imbatibles, ni nosotros ganaremos seguro. Hapoel tiene un equipo muy bueno, nosotros también, por eso vamos 1-1, si no ya iríamos 0-2. No es tanto de decir que tácticamente tenemos que hacer eso o aquello. Tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos y acertar en esos pequeños detalles que tienen que ver con la calidad, con el esfuerzo, también con la táctica. pero no quiero poner la táctica por delante de lo que realmente es importante, la calidad de los jugadores.

La vuelta de Sergio De Larrea es una gran noticia, es un jugador grande que puede ayudar mucho con físico en un partido de este estilo, ¿no?

Creo que nunca hemos de ponerle toda la presión y toda la responsabilidad, en general, a un jugador, esto es un deporte de equipo. Sergio ha estado muchísimas semanas fuera, estamos muy contentos de que haya vuelto, el martes fue su primer entreno completo desde antes de la lesión, es una muy buena noticia, nos alegramos muchísimo. Primero por él y, después, porque tenemos un jugador más para el equipo, pero que nadie se lleve a equivoco. Con todo lo contentos que estamos de tenerlo de vuelta, a nivel individual y como equipo, no creo que Sergio De Larrea sea la estrella del Valencia Básquet ni el jugador diferencial del Valencia Basket. La gran noticia que se puede decir de Sergio es que, cuando ha tenido salud, nos ha ayudado, como otros jugadores, esto va de eso. Por eso que ahora no tenga una responsabilidad mayor, ni una presión mayor, ni esperamos más de él. Nada más que nos ayude. Tampoco te descarto que sea el descarte el miércoles, como te he dicho antes, lo decidiremos ese día. Tiene en contra que ha estado mucho tiempo fuera, le falta un poquito de ritmo, pero el otro día jugó un muy buen partido. Bienvenido sea ese partido, le ayuda, pero igual es un poquito pronto para él, yo creo que esto no va de esperar que un jugador nos marque la diferencia. Esto va de jugar en equipo y de ayudar. por eso, la gran noticia es que, como ya pasó el domingo en Granada, Sergio ya está de vuelta para ayudar. Eso es lo que esperamos que haga el miércoles, el sábado, cuando lo necesitemos, que está claro que va a ser pronto, porque es un jugador que creemos mucho en él y porque se lo gana.

¿Cómo ve su vestuario? ¿Cómo están ante un partido así? ¿Sienten la presión?

Es una pregunta recíproca, quiero decir, que también se la podéis hacer al Hapoel. Estamos ilusionados, preocupados, porque vamos 1-1 y nos gustaría ir ya 2-0, pero a ellos les pasa lo mismo. Vamos a competir, veo a los chicos bien, motivados, ilusionados, también respetando muchísimo al rival. Esto no tiene mérito, es fácil, es un grandísimo equipo, con grandísimos jugadores. Así que a competir. Será un partido muy igualado y en ese tipo de encuentros, aparte de hacer las cosas lo mejor que puedas, hace falta un puntito de suerte. En los cara o cruz, algo que es más que probable que suceda, hace falta ese puntito de suerte, que a veces olvidamos algo tan simple y tan evidente como que esto es un juego. Creemos que lo podemos controlar todo, que todo depende de lo que hagamos, de la táctica, del jugador que juega y del que no juega... y sí, todo es muy importante, pero es un juego y hay un punto de azar que sería bueno no olvidarlo. Respetar que a veces eso lo tienes a favor y a veces lo tienes en contra, que no es algo que puedas controlar ni que te deba preocupar mucho.