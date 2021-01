Paco López, sin distracciones a por la Copa

Paco López no quiere dejar escapar la oportunidad de hacer historia con el Levante UD y acceder a los cuartos de final por sexta vez en más de 110 años de historia. Ni la llamada a su entorno de la selección de Chile ni el inminente cierre del mercado pueden distraerle. “A ver si zanjo ese tema porque ya sabéis mi cabeza dónde está. Los rumores no me interesan para nada. Conmigo directamente no se ha puesto en contacto absolutamente nadie. Lo que les digo a mis jugadores cuando ha existido alguna vez esto me lo aplico a mí: mi cabeza y mi foco está en el Valladolid mañana, en el Levante y esa es la realidad ahora mismo. No hay más”, dijo Paco López después de que varios medios de comunicación en Chile colocaran su nombre como candidato a sustituir a Reinaldo Rueda.

Tampoco cree Paco López que vaya a ser una semana de mucho movimiento en el Levante UD en lo que a fichajes se refiere. “Es un compendio de todo y todo influye. Nadie ha pedido salir, estamos contentos con la gente que tenemos y la disponibilidad económica tampoco está. Es una situación general, estamos en una situación difícil y hay que asumirlo”, insistió el preparador valenciano.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Los dos equipos nos conocemos bien pero vamos a tratar de sorprenderles"#CopaDelRey �� pic.twitter.com/kxg5vUUxey — Levante UD �� (@LevanteUD) January 25, 2021

En lo estrictamente deportivo, el defensa gallego Rober Pier es la principal novedad en la convocatoria para enfrentarse mañana al Real Valladolid en Zorrilla en los octavos de final de la Copa del Rey. El jugador, que dio positivo por covid-19 el 4 de enero, se estrena en una lista tras haberse incorporarse al trabajo con el equipo la pasada semana.

El entrenador Paco López, sin embargo, no puede contar para este partido con los lesionados José Campaña, Jorge De Frutos y Nikola Vukcevic. Además, el meta Aitor Fernández se queda en València por descanso.

Campaña ha visitado a sus compañeros en Buñol

Sobre el partido, el entrenador del Levante UD aseguró: “Nos conocemos bien, pero siempre hablamos de lo imprevisible que es el fútbol y vamos a tratar de sorprenderles como ellos a nosotros. Trataremos de equivocarnos menos que el otro día y estar más acertados. Hay tantas variantes y se pasan diferentes fases durante el partido que hay que ser eficaces en los buenos momentos”.